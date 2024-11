Il Seravezza vuole restare in alto. La prima di Amoroso col Viareggio

Il secondo weekend di novembre offre un palinsesto ricco dalla Serie D alla Terza categoria.

Serie D (11ª giornata). Il Seravezza Pozzi vuole mantenersi in zona podio nel girone E e domani alle 14.30 proverà a sfruttare il fattore casa cercando di battere il Terranuova Traiana (che sabato scorso ha battuto il Siena). Al “Buon Riposo“ la terna designata è con Mirko Pelaia di Pavia, Alberto Mandarino di Alba-Bra e Dragos Alexandru Mariut di Asti. Nei verdazzurri non ci sarà Bellini per la spalla lussata.

Eccellenza (10ª). La capolista Camaiore (che conduce in classifica a +4 sul Cenaia e sul Cecina) avrà la tostissima trasferta sul campo della Sestese, con Cristiani che sarà ancora senza Bacci e Cornacchia (entrambi scontano l’ultima delle 2 giornate di squalifica rimediate). Al “Torrini“ dirigerà Lorenzo Danesi di Pistoia, coadiuvato da Luigi Egitto di Arezzo e da Luca Laganà di Siena. In Eccellenza è stata la settimana dei cambi di allenatore col Castelnuovo Garfagnana che ha mandato via Andrea Gatti affidando la panchina a ’La Faina di Gallicano’ Walter Vangioni (che si è portato dietro come vice il versiliese Avio Landi, già con lui a Seravezza). Prima dei garfagnini la guida tecnica l’aveva cambiata il Viareggio che oggi vedrà la prima di Christian Amoroso (scelto per il dopo Stefano Santini) nella trasferta di Ponte Buggianese, dove non ci sarà Sorbo in difesa (è squalificato). Terna tutta fiorentina per le zebre con Amedeo Leonetti, Davide Valeri e Davide Rontani. In casa delle versiliesi domani alle 14.30 c’è solo il Real Forte Querceta che senza lo squalificato portiere Luci ospita il Fucecchio al “Necchi-Balloni“ (arbitrerà Mario Cantoro di Brindisi, con assistenti di linea Samuele Michele Scellato di Prato e Lorenzo Santaera di Pisa.

Promozione (10ª). Detto del Pietrasanta (nell’articolo qui a fianco) che anticipa oggi, domani tocca al Forte dei Marmi che sarà di scena ai “Giardinetti“ di lamporecchio contro la Lampo Meridien per riscattare le 2 sconfitte di fila. Nel paese dei brigidini fischierà Giulio Bolognesi di Siena, coi guardalinee Gianni Gambini di Pontedera e Rony Rodes Mbouna Temfack di Pisa.

Prima categoria (9ª). Il Capezzano è a Capannori dove dirige Daniele Sansossio Varnagallo di Pontedera. La Torrelaghese invece è in casa al “Martini“ di Viareggio col C.Q.S. Pistoia (fischia Edoardo Tonioli di Carrara).

Seconda categoria (9ª). Fra le mura amiche gioca il Massarosa che riceve la Filattierese (arbitra Tommaso Guarguaglini di Livorno) mentre è fuori il Corsanico che andrà dal Migliarino Vecchiano, dove il fischietto sarà Matteo Particelli di Carrara.

Terza categoria (6ª). Nel girone B di Lucca, dove il Vorno ha fatto il colpaccio di mercato prendendo il 40enne bomber Manuel Pera, ci sono oggi alle 14.30 Bargecchia-Veneri, Lido di Camaiore-Real Borgo Pittini e Villa Basilica-Stiava. Il girone unico di Massa Carrara si è aperto ieri sera con l’anticipo SalaVetitia Seravezza-Attuoni Avenza. Oggi alle 15 il derbyssimo Retignano-Montagna Seravezzina. Lunedì posticipi Cinquale-Sporting Forte dei Marmi e Sporting Marina-Don Bosco Fossone.