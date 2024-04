Il Siena corre verso l’ultimo record. C’è un’imbattibilità da conservare

Sta per chiudersi il sipario sull’esaltante stagione della Robur. Domenica la squadra di Magrini scenderà in campo per gli ultimi 90 minuti del campionato 2023/2024, giocato, per la prima volta, in Eccellenza eppure così vivido, come ne sarà il ricordo. I bianconeri, affronteranno la Nuova Foiano con la testa cinta di alloro e la voglia di stracciare record. L’obiettivo, adesso, è mantenere l’imbattibilità, dopo qualcosa come 23 vittorie e 8 pareggi, 65 gol realizzati (miglior attacco del girone, per distacco) e 16 subiti (seconda miglior difesa, dietro a quella del Terranuova Traiana a 13). Un traguardo che la Robur vuole tagliare per se stessa e per i suoi tifosi che durante la stagione non l’hanno mai abbandonata, nonostante la categoria e i campetti di provincia. In ballo, poi, ci sarebbe anche il titolo di miglior marcatore del raggruppamento: quella di Elia Galligani è un’impresa se non impossibile, molto, molto complicata. Al momento a guidare la classifica cannonieri è Del Pela dello Scandicci, con 21 gettoni all’attivo, quattro in più del bianconero (che ha anche realizzato 15 assist). Domenica lo Scandicci osserverà il turno di riposo, l’attaccante della Robur, per raggiungere la vetta, deve calare un poker. Ma deve anche guardarsi alle spalle, per tenersi stretto il secondo gradino del podio: Cellai del Signa è sotto di appena un gradino. Vada come vada domenica, quelli della Robur, rimangono numeri da big, da squadra di categoria superiore.