Il Siena Fc è al lavoro sulla nuova stagione. Rivoluzione dell’attacco e primi innesti

Con la fatidica data del 1 luglio ha preso il via ufficialmente ieri la stagione 2024/25 del Siena Fc. I bianconeri di mister Lamberto Magrini dopo un primo giro di ufficialità da domani dovrebbero riprendere la costruzione della rosa partendo da qualche altra conferma (Bianchi, Hagbe e Morosi sicuramente poi forse anche Biancon e Candido) e soprattutto dai primi innesti.

Resta vivo in questo senso il nome di Ryduan Palermo, figlio d’arte del famoso centravanti argentino Martin, che è in uscita dai pugliesi del Martina Franca ma sul quale ci sono gli occhi di diverse società di serie D (Casarano e Francavilla) e di C (Taranto e Cerignola). Non del tutto chiuse neanche la piste che portano a Persichini, fresco vincitore della D a Campobasso, e Battista, promettente esterno del Fasano e pronto a lasciare la Puglia. La certezza è che l’attacco sarà uno dei reparti che cambierà di più visti gli addii di Granado, Ricciardo, Ravanelli e Costanti e le sole conferme di Galligani e Boccardi.

Il dato certo è che finalmente in questa estate gli argomenti sono tecnici come la costruzione della squadra o la data e sede del ritiro e non sportivamente drammatici come quelli vissuti esattamente un anno quando l’Acr Siena di Montanari iniziava a presentare i primi di un serie di infiniti quanto inutili ricorsi contro l’esclusione dalla C. Riguardo all’ingegnere romano, attuale patron del San Marino (serie D girone D), da Ancona arriva una notizia sorprendente forse solo per chi non conosce bene l’imprenditore.

Secondo la ricostruzione de ’Il Resto del Carlino’ infatti Montanari avrebbe tentato di rilevare il club dorico aiutando l’ormai ex proprietario Tiong a versare i bonifici necessari all’iscrizione.

In cambio Montanari avrebbe chiesto appunto, gratuitamente, la società. Ovviamente è stato tutto abortito sul nascere e i marchigiani sono stati gli unici esclusi, su 60 società, dalla serie C. Infine un ex calciatore bianconero come Francesco Disanto (12 gol in due stagioni a Siena) sta per cambiare ancora maglia pur restando in C. E’ infatti ufficiale il suo passaggio dall’Entella al Trento.

Guido De Leo