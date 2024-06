Il Siena Fc ora pensa a costruire la rosa. Ritiro, la sede è ancora da decidere

Parzialmente sistemata la questione Franchi (che dovrebbe diventare anche la sede operativa del club) il Siena Fc può concentrarsi sull’aspetto tecnico a poco più di un mese dal raduno e dall’inizio del ritiro, anche se non è al momento certa la sede. Nella testa di Lamberto Magrini (foto) infatti c’è la volontà di iniziare con almeno un mese di anticipo rispetto al primo impegno della stagione, solitamente rappresentato dalla Coppa Italia di serie D nella seconda metà di agosto. Per questo l’idea dei direttori Guerri e Farina è quella di avere già una buona parte della rosa formata per i giorni di visite mediche e raduno. Nei prossimi giorni o al massimo la prossima settimana arriveranno le ufficialità dei rinnovi di Achy, Cavallari, Masini, Boccardi e forse anche Biancon che si uniranno ai già certi Lollo, Bianchi e Galligani. Saranno loro la colonna vertebrale di una rosa che andrà poi aggiustata e imbottita di quote under visto che al momento le caselle per i 2005 e i 2006 sono ancora vuote (restano caldi i nomi di Oliviero e Bucci) mentre come 2004 saranno confermati Hagbe e Morosi. Come giocatori esperti in entrata le piste legate a Ryduan Palermo, autore di 18 reti con il Martina Franca nel girone H di D, e di Luca Di Renzo del Roma City restano aperte mentre quella che porta al secondo ritorno in bianconero di Luca Crescenzi è legata a tanti fattori, primo tra tutti se il centrale risolverà o meno il contratto con il Padova. Guido De Leo