Il Siena Fc parte con il piede giusto. Pratica-San Donato archiviata all’88’

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1) Leoni; Croce, Cecchi, Bruni; Ascoli (14’st Senesi), Gistri P., Falconi, Carcani; Borgarello, Sylla; Mantelli (32’st Dema). Panchina: Di Bonito, Bonechi, Calonaci, Bianchini, Pazzagli, Gistri P., Di Benedetto. Allenatore Bonucelli.

SIENA (4-3-1-2) Tirelli; Morosi, Biancon, Cavallari, Di Paola (42’st Pescicani); Bianchi (7’st Ricchi), Lollo (37’st Fort), Mastalli; Masini (25’st Candido); Galligani, Giannetti (32’st Boccardi). Panchina: Giusti, Achy, Zichella, Di Gianni. Allenatore Magrini

Arbitro: Arnese di Teramo (Foglietta – Proietti).

Rete: 43’st Galligani.

Note: Ammoniti: Falconi, Borgarello, Lollo, Croce. Espulso: Magrini al 29’st. Recuperi: 1 e 4.

SAN DONATO TAV. – Con un po’ di sofferenza e un pizzico di fortuna il Siena sbanca il campo di Tavarnelle nell’esordio in campionato grazie al gol di Galligani nel finale. Il replay della sfida di due settimane prima di Coppa si era aperto con i padroni di casa in attacco. All’8’ Carcani cerca Ascoli sul secondo palo. Il 9 di casa arriva con un attimo di ritardo. Dieci minuti dopo Sylla manca il primo controllo non riuscendo a calciare. Cavallari riesce quindi a contrastarlo. Ma la partita la fanno i padroni di casa (privi del centravanti Doratiotto squalificato) mentre la squadra di Magrini esaurisce ogni spinta appena arriva sulla trequarti. L’occasionissima è al 23’: sul cross di Falconi Mantelli ‘cicca’ clamorosamente la sfera graziando la squadra di Magrini. Alla mezz’ora segna Giannetti, nella prima vera occasione creata dalla Robur (assist di Masini dopo una palla riconquistata da Lollo): ma secondo il guardalinee il centravanti bianconero è in offside e l’arbitro annulla. Nel finale del primo tempo un errore in disimpegno del San Donato spalanca la porta a Galligani (38’) che però si allarga troppo e non segna. Siena ancora pericoloso allo scadere ma Masini commette fallo su Leoni e l’azione sfuma. La ripresa si apre con il destro di Carcani (1’) largo non di molto. La risposta bianconera è nel destro di Mastalli da fuori, Leoni blocca. Non succede nulla per i successivi 20 minuti. L’equilibrio è totale. Magrini, altro ex, viene espulso alla mezzora mentre poco dopo il Siena passa al 3-5-2. Al 38’ pericoloso flipper in area bianconera, il neo entrato Fort libera l’area anticipando Sylla. Il gol però lo segna la Robur quando al 90’ mancano due giri di orologio. Su un colpo di testa all’indietro di un difensore di casa si avventa Galligani che batte Leoni in uscita, 1-0. Nel recupero Sylla brucia Fort ma centra la traversa.

Guido De Leo