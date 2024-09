Il Siena ha completato il reparto offensivo. E’ ufficiale l’arrivo dell’attaccante Semprini

Il Siena Fc chiude l’attacco con l’annuncio di ieri della firma del calciatore Mauro Semprini (nella foto). Nato a Roma il 15 aprile del 1998 e cresciuto nella Primavera della Virtus Entella, Semprini è un’attaccante che fa della sua forza fisica l’arma principale contro le difese avversarie e che all’occorrenza può ricoprire il ruolo di seconda punta. Semprini arriva a Siena dopo diverse esperienze in Lega Pro vestendo le maglie di Fermana, Taranto, Lucchese, Pontedera e Sudtirol per un totale 140 presenze in serie C con 16 gol all’attivo. Il centravanti domenica era in tribuna a San Donato Tavarnelle e ha già preso nei giorni scorsi un primo contatto con i nuovi compagni. Con il suo ingaggio i giocatori tesserati al momento sono 24 ma manca ancora un difensore centrale e un terzino classe 2006. Riassumendo, Magrini al momento (a parte il giovane Costanti che si allena con il gruppo dall’inizio del raduno ma che difficilmente sarà tesserato visto il pochissimo spazio avuto in Eccellenza) può contare su una rosa numericamente già folta considerando che a referto possono andare, come lo scorso anno, solo in 20.

Andando ruolo per ruolo, i portieri sono Giusti e Tirelli (2006); i centrali difensivi sono Achy, Cavallari e Biancon, i terzini sinistri Di Paola (2005) e Ricchi e quelli destri Morosi (2004) e Zichella (2005). Un terzino sinistro del 2006 potrebbe permettere a Magrini di pensare di schierare in qualche occasione Giusti in porta e allo stesso tempo di avanzare Ricchi a mezzala dopo un bel precampionato giocato in quel ruolo. Restando in mediana, Lollo è il regista con una folta batteria di mezzali tra over (Bianchi, Masini, Mastalli) e under (Hagbe, Pescicani e Ruggiero) e con Candido, Carbè (2006) e lo stesso Ruggiero che possono agire sulla trequarti. In attacco Giannetti e Semprini, che secondo Magrini in D può essere determinante sotto porta nonostante non abbia mai segnato molto, sono i due centravanti, insieme al 2006 Di Gianni. Galligani, Boccardi e Soumahoro (2005) le seconde punte. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità riguardo al centrale difensivo che manca, che non è escluso possa essere un under. Un altro dei giocatori della passata stagione ha trovato intanto una sistemazione. Si tratta del giovane Gabriele Baldari, che dopo la parentesi in bianconero è stato ufficializzato ieri dal Giulianova, club militante in Eccellenza abruzzese. Per Baldari, che aveva militato nel settore giovanile dell’Acr Siena nelle stagioni precedenti, appena due presenze in campionato nella scorsa stagione. Guido De Leo