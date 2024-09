Il Siena interrompe la striscia di vittorie. Solo un pareggio con il Ghiviborgo

GHIVIBORGO

0

SIENA

0

GHIVIBORGO (3-4-2-1) Bonifacio; Conti, Lopez, Nardo; Giannini, Barbera, Campani, Vari; Nottoli (28’st Bifini), Noccioli; Gori (32’st Canessa). Panchina: Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Bassano, Fischer, Russo, Signorini. Allenatore: Bellazzini.

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola; Mastalli, Bianchi (38’st Ricchi), Farneti (28’st Pescicani); Boccardi (13’st Giannetti); Galligani (39’st Semprini), Di Gianni (9’pt Carbè). Panchina: Stacchiotti, Biancon, Candido, Fort. Allenatore Magrini.

Arbitro Buzzone di Enna (Scafuri-Lanfredi).

Note: Ammoniti: Cavallari, Farneti, Mastalli, Ricchi. Recuperi: 2 e 5.

GHIVIZZANO – Si ferma a tre la striscia di vittorie del Siena che a Ghivizzano pareggia 0-0 dopo una partita giocata a sprazzi. Che non sarebbe stata una passeggiata quella in provincia di Lucca si era capito subito. L’inizio è complicato per la Robur costretta a cambiare il 2006 Di Gianni che si fa male al 9’. Dentro il coetaneo Carbè, molto prima del previsto, con Boccardi che avanza al fianco del ‘gemello’ Galligani. Un paio di minuti prima una palla persa da Galligani poteva costare cara, ma la difesa di Magrini mette una pezza. Al 24’ Cavallari stende Nottoli al limite dell’area: la punizione di Vari non sorprende però un attento Giusti. Il destro di Conti (29’) da fuori fa la barba al palo. Il Siena è più distratto e meno efficace di altre volte e concede a Nottoli un tiro dentro l’area. Il sinistro dell’attaccante biancorosso è debole e Giusti ringrazia.

La Robur si vede intorno alla mezzora con Galligani che trova Bonifacio attento a deviare col piede il destro sul primo palo. Piove sul bagnato per i bianconeri, che nel finale devono fare a meno anche del capitano Bianchi. Dentro Ricchi. Il neoentrato ha sul sinistro la palla del vantaggio (contropiede orchestrato da Galligani) ma spara addosso al portiere di casa. All’ultimo istante il colpo di testa di Nottoli è fuori di poco. Nel secondo tempo parte meglio il Siena pericoloso subito con Achy e con un paio di corner. Poi cresce la formazione di Bellazzini con Vari (destro a giro alto di poco) e Gori (conclusione messa in angolo da Achy). Entra Giannetti per Boccardi e il 9 senese si fa vedere con un colpo di testa (15’) largo di poco. Farneti sfiora il gol (19’) di testa su angolo di Galligani, Bonifacio è attento. Giannetti pericoloso (21’) in gioco area, palla alta sulla traversa di pochissimo. Chi va vicinissimo al gol è però la formazione di casa che centra la traversa da pochi passi con l’ex Pianese Lopez (27’).

La traversa la colpisce anche Cavallari qualche minuto dopo sempre su palla inattiva. La formazione di Magrini dà spesso la sensazione di poter essere pericolosa ma quando arriva sulla trequarti si perde. Non accade molto altro. Arriva quindi il fischio finale con le due squadre che si spartiscono la posta in palio al termine di un match equilibrato.

Guido De Leo