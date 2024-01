Il Siena prepara la sfida con i fiorentini. Squalifica di Magrini, attesa sul ricorso

Vogliono tornare alla vittoria i bianconeri, dopo il pareggio arrivato sul campo della Lastrigiana domenica scorsa: un pareggio che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, ma che ha comunque permesso a Bianchi e compagni di mantenere l’imbattibilità stagionale (18 i risultati utili consecutivi). I punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma con il turno di riposo già alle spalle, sono 11: un buon margine che la squadra vuole mantenere e se possibile incrementare. La chance domani pomeriggio, quando al Daniele Berni di Badesse arriverà il Firenze Ovest. Un testacoda o quasi, ma non per questo un impegno da sottovalutare: la Robur sosterrà oggi al centro sportivo di Uopini la seduta di rifinitura, poi testa alla partita.

Masini, reduce dal lungo stop per il problema al polpaccio, dovrebbe rientrare tra i convocati, meno speranze per Cavallari e Aseged Ivan. Non dovrebbero quindi esserci grosse novità nell’undici titolare anti-Firenze Ovest, rispetto alla formazione uscita dagli spogliatoi al Comunale di Lastra a Signa: il Siena è solito ragionare di partita in partita, anche in vista di turni infrasettimanali, come quello di mercoledì a Sinalunga. Davanti alla porta difesa da Giusti dovrebbero allora agire Morosi (2004), sulla corsia destra e Bertelli (2003) dalla parte opposta, con la coppa centrale formata da Achy e Biancon, visto appunto il probabile forfait di Cavallari. A centrocampo, con Lollo in cabina di regia, le mezzali dovrebbero essere il capitano Bianchi e Cristiani. Per quanto riguarda invece l’attacco sono i ‘soliti’ quattro, Candido, Boccardi, Galligani e Ricciardo a giocarsi le tre maglie disponibili. Masini potrebbe partire dalla panchina. Intanto nelle prossime ore si conoscerà l’esito del ricorso presentato dalla società bianconera per la lunga squalifica (fino al 5 febbraio) inflitta al tecnico Lamberto Magrini (foto), dopo l’espulsione rimediata con la Rondinella Marzocco, lo scorso 23 dicembre. Ieri gli organi competenti hanno esaminato le carte presentate e la decisione è attesa a strettissimo giro (nella tarda serata di ieri non era ancora arrivata). Questo pomeriggio, dalle 18 alle 19, al sottopassaggio la Lizza, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla partita. I tagliandi saranno disponibili anche domani allo stadio, a partire dalle 13,15.

Angela Gorellini