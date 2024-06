Il Siena riparte dalle sue certezze. Bernardo Masini è stato confermato

Il Siena ha messo un altro tassello al suo nuovo mosaico: Bernardo Masini (nella foto) vestirà la maglia della Robur anche la prossima stagione. La notizia non è stata propriamente un fulmine a ciel sereno: che il centrocampista rientrasse nella lista dei bianconeri che avrebbero proseguito il loro cammino all’ombra della Torre del Mangia, era praticamente certo, mancava solamente l’ufficialità. Ieri è arrivata anche quella: "La società Siena Fc è lieta di comunicare di aver confermato Bernardo Masini per la stagione 2024/2025 – si legge nel comunicato della società –, dopo essersi distinto lo scorso campionato per le sue qualità tecniche e umane, mostrando grande attaccamento ai colori bianconeri. Da parte di tutto il club un caloroso in bocca al lupo a Bernardo per il prosieguo della sua avventura. Complimenti Bernardo".

Continua così la favola di Masini: senese, contradaiolo del Drago, tifoso del Siena, nel corso della sua carriera non era mai riuscito a indossare la maglia della squadra della sua città. Ci era andato vicino, come l’anno della Serie D con Massimo Morgia in panchina (terminato poi con la promozione in Lega Pro), ma il trasferimento non si era mai concretizzato. Fino alla scorsa estate, quando la Robur lo ha chiamato per riportare i colori della Balzana in Serie D, dopo l’ennesima caduta. E, così il destino, è stato proprio lui a segnare, a Borgo San Lorenzo, al debutto della Robur nella categoria Regina, il primo gol della nuova era bianconera; è ha firmato anche l’ultimo, a Foiano della Chiana, nella partita con cui la squadra di Magrini si è congedata dall’Eccellenza (anche se la promozione matematica è arrivata quattro giornate prima a Sansepolcro): una chiusura perfetta del cerchio. Nonostante nell’arco del campionato il centrocampista, classe 1992, abbia dovuto fare i conti con qualche inciampo fisico di troppo alla fine ha chiuso con un ottimo bottino: 7 le reti messe a segno, con un’impennata nello scorcio finale di campionato, quando ha ritrovato forma fisica e continuità (il suo record stagionale sono i 10 gol realizzati con la casacca del Pont Donnaz, nella stagione 2020/2021, proprio in Serie D). E adesso il bianconero è pronto a segnarne tanti altri, ancora con la maglia della sua Robur.