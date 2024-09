Il Siena torna in campo all’Acquacalda. Candido e Hagbe verso il recupero

Ha ripreso la preparazione ieri al Bertoni dell’Acquacalda la Robur dopo il lunedì libero concesso da mister Magrini ai suoi in seguito all’eliminazione dalla Coppa Italia. Il prossimo impegno ufficiale sarà quello di domenica 8 settembre alle 15 per la prima di campionato sempre allo stadio ‘Pianigiani’ di San Donato Tavarnelle contro la formazione di mister Bonucelli. Per quella occasione l’ex allenatore del Grosseto e dello stesso San Donato dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, considerando che Candido domenica scorsa era fuori per precauzione e Hagbe dovrebbe avvicinarsi al recupero. Ci sarà anche l’attaccante Semprini, che deve solo ritrovare il ritmo partita e Souhamoro per il quale il tesseramento è in via di definizione. Possibile che nel fine settimana la società organizzi un test amichevole contro un avversario da definire per arrivare all’esordio di campionato nelle migliori condizioni possibili. Sul fronte mercato, nonostante le voci sulla cessione del club, prosegue la caccia al difensore centrale che manca numericamente alla rosa mentre resta un’ipotesi quella di un terzino sinistro classe 2006 in modo da poter optare per Giusti tra i pali in qualche occasione. A Magrini non dispiacerebbe avere un centrocampista esperto in più anche se in mediana i calciatori, tra under e over, non mancano. Secondo notiziariodelcalcio.com il Siena potrebbe puntare sul regista (o mezzala all’occorrenza) Alessandro Provenzano, classe 1991 e con più di 300 presenze tra i professionisti. Le priorità però come detto sono in difesa. Nel frattempo l’ex centrale bianconero Silvestri, assoluto protagonista della promozione del Cesena, sta per lasciare la Romagna e firmare con l’ambiziosissimo Trapani.

Guido De Leo