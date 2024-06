Il Siena vuole ripartire dalle certezze. L’attaccante Filippo Boccardi rimane

Sta prendendo pian piano forma la Robur stagione 2024/2025. Il Siena ha ufficializzato ieri la permanenza in bianconero dell’attaccante Filippo Boccardi (nella foto). "La società è lieta di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore – si legge nella nota –, che si è legato ai colori bianconeri per la stagione 2024/2025. Da parte di tutto il club un caloroso in bocca al lupo a Filippo per il prosieguo della sua avventura. Complimenti Filippo".

Sul rinnovo di Boccardi, altro giocatore arrivato a Siena per volontà di mister Magrini, non ci sono mai stati, per la verità dei grossi dubbi, l’attesa era solo perché fosse formalizzato. L’ufficialità della permanenza dell’attaccante sotto la Torre del Mangia ha fatto seguito a quelle recenti di Elia Galligani (confermato) e di Daniele Cavallari (rinnovo) e a quella più datata di Lorenzo Lollo che ha messo la firma per il prolungamento del contratto (fino al 2026) oltre due mesi fa, a campionato ancora in corso. Il contributo di Boccardi, per quanto il suo percorso in bianconero sia stato condizionato dagli infortuni, è stato sostanziale: 8 le reti messe a segno, in 26 presenze. La carriera di Boccardi, poi, parla da sola: l’attaccante ha giocato principalmente in Serie D e in Serie C e in Eccellenza è tornato la scorsa stagione dopo la parentesi Grosseto, con cui poi ha conquistato la Serie D e, subito a ruota, la Serie C. Tra gli attaccanti over Boccardi e Galligani dovrebbero essere gli unici confermati del gruppo che ha centrato, da imbattuto, l’anno scorso, la promozione. Dovrebbero infatti separarsi le strade della Robur e quelle di Ricciardo e Granado (finito, quest’ultimo, nel mirino dell’Orvietana).

I direttori Farina e Guerri, in concerto con mister Magrini, stanno quindi lavorando alla formazione del reparto, perché possa essere di livello sia dal punto di vista della qualità che della quantità, con innesti sia over che under, che lo rendano eterogeneo (un profilo che piace è quello di Palermo del Martina Franca). Per quanto riguarda gli altri reparti, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni le conferme/rinnovi di altri giocatori, vedi, in primis, Achy, Bianchi e Masini, oltre alle due quote Morosi e Hagbe.