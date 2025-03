Il sigillo di Sipos non è bastato. Lecco arrembante a Verona. Un rigore nel finale spegne la gioia

Il Lecco va in vantaggio, ma viene riacciuffato nel finale dalla Virtus Verona. I lecchesi di mister Valente non sono riusciti a portare in porto il vantaggio iniziale siglato da Sipos, con un gran colpo di testa, e alla fine devono accontentarsi di un punticino che consente loro di rimanere a +1 sulla zona playout.

Pronti, via e il Lecco passa subito in vantaggio. Al minuto numero 5 bella discesa sulla destra di Kritta, palla a Frigerio e gran cross al centro per Sipos che, con una gran torsione di testa, mette in rete. La Virtus Verona fa fatica a rendersi pericolosa e al 23’ Sipos calcia a botta sicura da pochi passi, ma la sua conclusione è deviata in angolo da un difensore. Al 25’ Zarpellon va via sulla sinistra e poi lascia partire un tiro cross radente che finisce appena a lato. Prima della fine della frazione girata di Daffara che finisce sul fondo.

Nel secondo tempo la Virtus Verona pigia sull’acceleratore e al 7’ solo il palo dice di no ad una conclusione di Gatti. Due minuti dopo è bravissimo Furlan a respingere coi piedi un tiro dalla sinistra di De Marchi. La Virtus Verona continua a spingere e al 27’ c’è bisogno di un miracolo di Furlan per disinnescare la conclusione di Mehic su cross di Manfrin. Al 35’ la pressione dei padroni di casa viene premiata. Ferrini nel tentativo di spazzare colpisce De Marchi in area. È rigore che Manfrin trasforma spiazzando Furlan.

VIRTUS – LECCO 1-1 (0-1) Marcatori: 5’pt Sipos, 35’st Manfrin

Fulvio D’Eri