Il Signa riparte da Coppola. Esposito va a Scandicci

In Eccellenza, lo Scandicci del ds Claudio Davitti ha inserito in rosa il difensore Giacomo Esposito Goretti (’94) dal Lanciotto Campi. L’attaccante fiorentino Gabriele Vangi (’90), quest’anno al Sansovino, non ha perso tempo a trovare squadra. Il bomber, molto corteggiato, giocherà nel Montespertoli allenato da Gianluigi Sarti, che si è rinforzato anche con Giulio Biliotti (06) attaccante del San Donato Tavarnelle, e con Giacomo Rosi (99) ex Signa e Perignano.

Nel Signa quelli che hanno firmato risultano, Lorenzo Crisanto (98), Angelo Coppola (’86), Jacopo Franzoni (00), Samuele Dallai (’03), Gianluca Giuliani (’02), Samuele Nencini (’01), Gianmarco Alesso (’00), Lorenzo (’94) e Pietro Tempesti (’01) e Riccardo Bezzini (’05). Tommaso Capochiani (’98), Giulio Tesi (’03), Alessio Colzi (’06). Alla Settignanese del presidente Romei dopo l’arrivo dell’attaccante Alessandro Vecchi (’98) dall’Affrico, i confermati sarebbero: Daddi, Benvenuti, Ceripa, Corri, Cocchi, Silli, Elisacci, Privitera, Capanni, Giustarini, Ettore Vecchi, Monetti, Barbetti, Gianassi, Tofanari, Girlando, Fani. In uscita l’attaccante Matteo Marrani (’91) e il difensore Simone Verdi (’97). A Rufina dopo la riconferma di gran parte del gruppo che giocherà in Promozione, al nuovo ds Paolo Banchi sono rimaste da definire le ultime due posizioni riguardanti il portiere Andrea Valoriani (’97) e l’attaccante Flavio Tanini (’01). In casa Luco del presidente Carnevali proseguendo i colloqui per delineare le possibili strategie di mercato. In uscita questi giocatori: Alessandro Cirillo (’02) centrocampista; Davide Alivernini (’98) e Matteo Parrini (’01) attaccanti; Niccolò Nencioli (’94), difensore; mentre sarebbero da definire ancora la posizioni di Maenza, Cianferoni e Gianassi. Infine, l’attaccante Salvatore Del Re (’01) andrà a giocare nel Viaccia allenato dall’ex Luco Andrea Bellini.

Giovanni Puleri