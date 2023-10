"Il Sindaco di Siena al Berni per Siena-Asta: Giacomini in luna di miele"

Ad assistere alla stracittadina Siena-Asta, ieri al Berni, anche il sindaco di Siena Nicoletta Fabio. Al suo fianco l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè e il capo di gabinetto Alessandro Manganelli. Non era invece presente il presidente bianconero Simone Giacomini, ma per un buon motivo: dopo il matrimonio celebrato venerdì è partito con la moglie Veronica per la luna di miele. Bella la cornice di pubblico della partita: i biglietti per la tribuna coperta sono finiti sabato pomeriggio. Al triplice fischio, come sempre, i bianconeri sono stati accolti dall’abbraccio dei tifosi sulle note della Marcia del Palio. Masini è stato salutato al coro ‘Masini uno di noi’.