Il successo di misura lancia la squadra di Armillei. Il Sansepolcro allunga in vetta Bartoccini regola l’Umbertide

SANSEPOLCRO

1

UMBERTIDE

0

SANSEPOLCRO (4-3-3): Mariangioli; Del Siena, Petricci, Adreani, Merciari (71’ Barculli); Bruschi (78’ Brizzi), Gorini, Gennaioli; Quadroni (71’ Carbonaro), Bartoccini, Mariotti (64’ Valori).

All. Armillei.

UMBERTIDE (4-2-3-1): Abibi; Paciotti, Grilli, Montani, Benedetti; Bennani (56’ Coppini), Ndedi (81’ Pazzaglia); Nicoletti, Altamemi (36’ Giulietti), Giuliani (78’ Corrado); Ciribilli (64’ Aversario).

All. Lorenzo Peruzzi.

Arbitro: Tommaso Bartolucci di Città di Castello.

Rete: 52’ Bartoccini.

SANSEPOLCRO - Vittoria di misura nel derby contro l’Umbertide Agape e titolo d’inverno in solitudine per il Sansepolcro, che mette a profitto pieno la domenica per effetto anche del pari interno della Narnese. Non è stata comunque una passeggiata per i bianconeri, con Bartoccini che ha avuto dapprima il merito di realizzare il gol decisivo e poi la pecca di sbagliare il rigore che avrebbe chiuso in anticipo la partita, ma alla fine va bene anche così. Non partono aggressivi i padroni di casa: Quadroni tenta la prodezza in rovesciata al 12’, con palla di poco alta; Ciribilli risponde con un diagonale out, poi sugli sviluppi di una punizione di Gorini (20’) l’estremo Abibi blocca in due tempi il tiro di Gennaioli. Al 29’, Merciari serve dalla sinistra per il colpo di testa fuori bersaglio di Bartoccini. Si va al riposo sul nulla di fatto, con la speranza che il Sansepolcro alzi il ritmo nella ripresa. Ci prova al 48’ Gorini, che calcia alto su punizione e al 52’ matura l’azione che decide l’incontro: Mariotti serve dalla sinistra per l’incornata di Bartoccini che non lascia scampo agli ospiti. Con il risultato sbloccato, l’obiettivo è ora quello di trovare la rete della tranquillità, che non arriva al 63’ per la bella parata di Abibi sul tentativo di Adreani, né si concretizza al 73’ dagli undici metri a seguito di un fallo in area su Barculli appena entrato in campo: Bartoccini spara fuori il pallone che gli sarebbe valso anche la doppietta personale. Il risultato resta però inchiodato sull’1-0 ed è quanto basta al Sansepolcro per effettuare il giro di boa davanti a tutte le altre avversarie.

Claudio Roselli