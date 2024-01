Il talento del Sangiuliano. San Marino chiama Sensoli

Per il Sangiuliano non solo la bella vittoria a Forlì di domenica, ma anche la notizia della convocazione in Nazionale di San Marino per Nicko Sensoli. C’è infatti anche il centrocampista classe 2005 del Sangiuliano, nell’elenco dei 27 convocati dal neo commissario tecnico di San Marino, Roberto Cevoli. Sensoli, che proprio ieri ha raggiunto il ritiro della nazionale a San Marino, dopo la vittoriosa trasferta di Forlì, è anche il più giovane convocato in assoluto dei suoi connazionali che si ritroveranno questa sera alle 19.30 al San Marino Stadium per il primo allenamento ufficiale del nuovo corso della Nazionale sanmarinese.

Il raduno, che segna anche il primo allenamento del 2024, è stato fissato per preparare al meglio le due amichevoli stagionali in programma il 20 e 24 marzo contro la nazionale caraibica Saint Kitts and Nevis. Per il giovane centrocampista gialloverde, si tratta della prima vera convocazione con la Nazionale maggiore, dopo uno stage della scorsa stagione e dopo diverse presenze con l’Under 21. Anche per il Sangiuliano è una giornata a suo modo storica, visto che per la prima volta un proprio calciatore viene convocato in una Nazionale maggiore. In verità l’attaccante tunisino (con passaporto francese) Nabil Makni, autore finora di 5 reti stagionali, può vantare due presenze con la maglia della nazionale tunisina, ai tempi però in cui giocava nella Primavera del Chievo (stagione 2020/2021).

Grande soddisfazione dunque in casa gialloverde e non solo per la vittoria sul campo del Forlì, arrivata nei minuti di recupero, grazie al rigore di Salzano che porta a sette i risultati utili consecutivi per la squadra di Ciceri, ma anche per la chiamata in Nazionale di Sensoli che proprio nella gara di domenica è subentrato a una decina di minuti dal termine, fornendo un delizioso assist per il colpo di testa di Mutton, stampatosi sul palo. Arrivato al Sangiuliano lo scorso dicembre, Sensoli è uno dei giocatori sui quali la federazione di San Marino punta maggiormente, tanto da detenerne la proprietà del cartellino.

Cresciuto nella San Marino Academy, una sorta di Under 22 che partecipa al massimo campionato della piccola repubblica del Titano, Sensoli si è messo in mostra nella prima parte di stagione con 4 reti in nove partite, tanto da attirare l’attenzione del club lombardo che lo ha preso in prestito fino al termine della stagione. Ora per lui anche la gioia della chiamata in Nazionale come primo passo per una carriera tutta da vivere.