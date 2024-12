Il Tau pareggia fuori e viene agganciato

TUTTOCUOIO

1

TAU ALTOPASCIO

1

TUTTOCUOIO: Carcani, Casari Bertona (17’ st Renda), Moretti, Salto, Veron, Benericetti (29’ st Centonze), Fino, Di Natale (29’ st Massaro), Russo (24’ st Sansaro), Lorenzini, Del Rosso. (A disp.: Dainelli, Severi, Chiti, Bardini, Pisco). All.: Firicano.

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Ivani (1’ st Manetti), Bernardini, Motti, Bongiorni (18’ st Gonzi), Bruzzo (32’ st Limongelli), Sichi (34’ st Lombardo), Meucci, Andolfi, Negro (46’ st Biagioni). (A disp.: Pierallini, Belluomini, Bartelloni, Grossi). All.: Venturi.

Arbitro: Balducci di Empoli.

Reti: 34’ pt Di Natale; 2’ st (rigore) Motti.

Note: espulso 24’ st Veron.

PONTE A EGOLA - Il terzo pareggio stagionale (anche questo esterno, ma il primo con gol, dopo i due 0-0 sui terreni di Cittadella, Vis Modena e Ravenna) è costato la vetta solitaria al Tau. Dopo 12 turni di corsa isolata, dalla terza alla quattordicesima giornata, la squadra di Venturi è stata agganciata al comando dal Forlì e ha visto avvicinarsi a un solo punto Ravenna e Lentigione, quando restano da disputare altre due partite prima del giro di boa. L’1-1 di ieri nel derby – e che rappresenta l’unica "ics" della giornata – ha, comunque, confermato la bontà dell’impianto organizzativo amaranto, anche se Bruzzo e soci non sono riusciti ad approfittare della superiorità numerica avuta per l’intera seconda metà della ripresa. E, questo, probabilmente, è il maggior rammarico.

Sin dalle prime, nervose, battute (subito un giallo al tecnico Venturi che ha reclamato per un fallo di Fino non sanzionato e un’ammonizione al difensore locale Salto per un braccio alto su Andolfi) il Tau ha mostrato i muscoli della prima della classe e, nel giro di pochi minuti, Motti ha raccolto un cross di Sichi, ma la palla ha colpito l’esterno della rete (9’). Quindi Bruzzo, sempre di testa, ha spedito sul fondo (11’).

Pur continuando a tenere il pallino del gioco, si è dovuto attendere, comunque, la mezz’ora per annotare un’altra conclusione verso la porta avversaria, ossia quando Negro ci ha provato dal limite, ma il tiro è stato deviato in angolo. Dalla bandierina Bruzzo ha provato la rovesciata senza esito (34’). Da parte sua, dopo pochi giri di lancetta, il Tuttocuoio è stato, invece, bravo a sfruttare l’unico squarcio di sole apertosi nella manovra offensiva, con un gran destro al volo del figlio d’arte Di Natale (il padre è l’ex bomber Totò) che si è infilato nell’angolo.

La mancanza di reazione del Tau ha mantenuto inalterato il vantaggio fino all’intervallo. Ma, al rientro in campo, interpretato con piglio più deciso, sono bastati 120 secondi per riallineare il risultato: Motti, a sinistra è andato via di prepotenza al debuttante Casari Bertona che non ha potuto far altro che stenderlo in area. Dal dischetto lo stesso centravanti ha trasformato con uno "scavino", firmando la sua rete numero nove. Ma la rimonta è finita lì, perché, nonostante il secondo giallo a Veron (24’), la spinta del Tau non ha trovato altri sbocchi.

Stefano Lemmi