Il tecnico. "Anche gli episodi ci girano male. Ci serve un po’ di peso in attacco»

"Ci siamo presentati alla gara con grandi defezioni nel reparto difensivo. Devo dire che anche gli episodi non ci girano bene, ma la Pistoiese è una squadra costruita per fare un altro campionato rispetto al nostro. La squadra è viva e continueremo a lottare". Prova a non perdersi d’animo Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la sconfitta rimediata nel derby contro gli arancioni. "La Pistoiese è partita meglio di noi. Ci siamo trovati sotto 2-0. Il primo gol e il secondo gol li abbiamo presi molto male, con una serie di errori come al solito evitabili e che non possiamo concedere a questi avversari e in questa categoria – insiste il tecnico bluamaranto -. La squadra ha fatto anche benino in campo, anche se poi abbiamo preso il 3-0 che virtualmente ha chiuso la partita nella ripresa. La squadra si allena, i ragazzi danno tutto e riescono a tirar fuori dei secondi tempi importanti. Però ci mancano risultati in questo momento. Ci sono rimaste tre partite per la fine del girone di andata: dobbiamo riuscire a raccogliere punti altrimenti le distanze in classifica si allungano e sarà sempre più complicato riuscire a salvarsi". Il penultimo posto nel girone D di serie D, a quota 11 punti, non fa certo dormire sonni tranquilli: "Ho comunque visto una squadra in salute e vedremo gli eventuali correttivi da poter fare per migliorare ancora la rosa – conclude Settesoldi –. Questa squadra ha bisogno di un po’ di peso in attacco".

L. M.