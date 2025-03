Il tecnico Calabro elogia il primo tempo dei suoi ma ’boccia’ la ripresa. "Il pari è comunque importante e meritato». "Abbiamo mostrato due volti, non va bene»

La disamina di Antonio Calabro al termine di un match così altalenante non può che tenere contro delle due ’anime’ mostrate dalla sua squadra. "Come troppo spesso accade ultimamente – spiega il tecnico – non ho un giudizio uniforme sulla gara. Per quanto riguarda il primo tempo non posso che complimentarmi con la squadra per la personalità, la maturità e la qualità del gioco dimostrata. Venire al ’Druso’, su un campo difficile, e approcciare così una gara contro una compagine allenata da un grande allenatore e ricca di giocatori di livello non era semplice. Questo deve farci aumentare la consapevolezza nei nostri mezzi poiché abbiamo dimostrato grandi qualità". Il rovescio della medaglia sta nella ripresa.

"Nel secondo tempo – continua Calabro – siamo stati i primi ’nemici’ di noi stessi, come già accaduto in diverse occasioni. Non può essere una questione fisica e neppure tattica. Abbiamo subìto la loro reazione e questo posso anche accettarlo, ma ci prepariamo tutta la settimana per gestire la gara sulla totalità dei 90 minuti e non possiamo permetterci di incassare quel gol in superiorità numerica, nato da una serie infinita di rimpalli senza che riuscissimo a liberare la nostra area di rigore. Dobbiamo necessariamente crescere sotto questo punto di vista se vogliamo arrivare all’obiettivo stagionale". Per fortuna la squadra azzurra ha avuto la voglia e la forza di rialzarsi trovando proprio nelle battute finale il gol di Torregrossa che le ha permesso di tornare a casa imbattuta. "Ci portiamo a casa un pareggio comunque importante – chiude Calabro –. Non prendere punti dopo una sfida del genere sarebbe stata un’altra batosta a livello mentale non meritata. Ora dobbiamo pensiamo soltanto a recuperare le giuste energie durante la sosta, dopodiché ci concentreremo sulla gara contro il Bari".

Gianluca Bondielli