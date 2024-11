Il tecnico: "c’era un rigore NETTO su mapelli». Pisciotta è soddisfatto: "Il gruppo sta crescendo. Credo che ci toglieremo delle soddisfazioni»

La Massese irrompe in zona playoff col suo quinto risultato utile consecutivo. "Penso che abbiamo meritato ampiamente la vittoria – è il commento a caldo del tecnico Massimiliano Pisciotta –. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo per intensità e pressione. Potevamo già sbloccare la partita lì ma non ci siamo riusciti. Mi aspettavo un avversario del genere, molto forte in avanti e che metteva le palle sopra con Rossi e Taraj che attaccavano benissimo lo spazio. Siamo stati bravi a limitarli. L’arbitraggio? Dal campo mi è sembrato ci fosse un rigore netto su Buffa e poi uno incredibile su Mapelli. Alla mezzora forse ce n’era uno anche per il Perignano, ma tengo a sottolineare la grande prestazione da parte dei miei. Non è mai facile vincere due gare interne. Questo creato da me e da Cantoni è un gruppo fantastico di cui siamo fieri e orgogliosi. Ricordo che oggi dei giocatori dell’anno scorso in campo c’era solo Buffa mentre tutti gli altri sono nuovi. E’ un gruppo che sta avendo una crescita incredibile grazie ai miei collaboratori e alla società che non mi fa mancare nulla. Tengo a ringraziare in primis la famiglia Gerini e Augusto Cantoni che mi ha scelto".

Cosa dobbiamo aspettarci? "La Massese – dice Pisciotta – deve guardare sempre avanti, lo dice la sua storia, lo dice il suo nome, lo dicono la città e i tifosi. Noi lo vogliamo fortemente. E’ un campionato molto equilibrato dove bastano due vittorie di fila per alzare l’asticella. Dobbiamo avere un’identità, senza alti e bassi a livello mentale, e credo che ci toglieremo delle soddisfazioni".

Gianluca Bondielli