Il tecnico del Cesena elogia gli azzurri ma difende la sua squadra: "Non siamo in calo». Mignani: "Ora non c’è un avversario peggiore»

"Trovare la Carrarese in questo momento significa affrontare forse l’avversario più forte e importante che ci potesse capitare". Ormai nessuno sottovaluta più la squadra azzurra e anche Michele Mignani (nella foto), allenatore del Cesena, nella conferenza stampa pre partita si è ’allineato’ in questo senso tessendone le lodi. "E’ una squadra che sta facendo bene e che magari ha fatto un percorso inverso al nostro – ha spiegato il mister dei bianconeri –. E’ anche questo che adesso ti fa vedere le cose un po’ più grigie di quelle che sono. Mi riferisco all’aspetto dei risultati che noi abbiamo fatto più all’inizio e meno nella parte finale di questo girone di andata. Altre squadre, come appunto la Carrarese, ne hanno fatti meno all’inizio e di più alla fine. Si ha la sensazione, quindi, che loro siano in crescita e noi in calo. Dal mio punto di vista, però, non è così perché il Cesena le prestazioni continua a farle. Certo il risultato ti aiuta a credere ancora di più a quello che stai facendo. Ecco perché questa diventa una partita importante".

Una partita importante ma anche difficile. "Affrontare la Carrarese sarà molto complicato perché giocano in casa ed hanno un campo in sintetico. Vengono da risultati importanti, ottenuti soprattutto sul proprio terreno, e saranno carichi. Per questo noi dobbiamo ripartire con la testa giusta cercando di toglierci dei pesi dalle spalle, nel caso ce ne fossero, e andare là a giocarcela al massimo delle nostre possibilità trovando interiormente le necessarie motivazioni. Nel percorso fatto sinora noi abbiamo vinto tutte le partite che avremmo meritato di vincere ma difficilmente abbiamo ottenuto dei punti quando abbiamo fatto una partita "sporca". Ci mancano punti soprattutto in trasferta che avremmo potuto avere per le prove fornite".

In effetti il Cesena fuori casa ha fatto solo 5 punti in 9 gare. Solo il Mantova ha fatto peggio di lei (5 punti ma in 10 gare) in serie B nel girone d’andata.

