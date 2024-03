Il tecnico Lombardi: "I ragazzi sono stati bravi. C’è mancato poco per coronare un sogno"

"È stata una partita giocata alla pari ed equilibrata, purtroppo è andata male ai rigori". Massimo Lombardi, selezionatore dell’under 19 delle Marche, commenta l’eliminazione ai rigori dal Torneo delle Regioni ad opera della selezione del Piemonte Valle d’Aosta. "Abbiamo iniziato bene, poi – aggiunge il tecnico – abbiamo sofferto ma i ragazzi sono riusciti a rimettere a posto il risultato, però non è bastato". Il cammino delle Marche è stato comunque positivo. "Faccio i complimenti ai giocatori perché hanno disputato un bel torneo e noi ci riproveremo il prossimo anno". Il bilancio è positivo per quanto fatto vedere dalle Marche nella manifestazione che si è disputata in Liguria. "Il bilancio è ottimo, in semifinale abbiamo pareggiato al termine dei minuti regolamentari contro una formazione fortissima. Purtroppo c’è mancato poco per coronare un sogno, la sorte non ci ha dato una mano".