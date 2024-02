Il tecnico mobili ai suoi giocatori. "Chiesanuova, la classifica è corta e le prossime 2-3 gare saranno decisive»

È un Chiesanuova sereno quello che si è lasciato alle spalle il 21° turno d’Eccellenza, raccogliendo a Castelfidardo il terzo pareggio di fila. Verdetto utile a tenere dietro rivali che sognavano il sorpasso e che sono scorbutici, mai sconfitti in casa. A contribuire a rendere sereno il clima anche la bella notizia che domenica i biancorossi potranno giocare davvero in casa. Contro l’Azzurra Colli infatti si tornerà finalmente al "Sandro Ultimi". Il rientro doveva avvenire per settembre, siamo a arrivati a febbraio, ma comunque eccoci.

Mister Mobili per lei sarà debutto in casa in pratica, che effetto fa?

"Sono contento, è una cosa importante. Sarà bene non farci prendere troppo dall’emozione che si rischia poi di giocare a ritmi bassi e invece dovremo essere pratici e attenti. Una vittoria domenica significherebbe tanto con la classifica così corta".

Infatti è clamorosamente corta, siete quarti ma alla stessa distanza (6 punti) dal vertice e dalla zona playout.

"Ora qualunque team se perde due squadre si ritrova in basso. Credo che entro 2-3 turni le cose cambieranno, ci saranno distanze maggiori".

Veniamo all’1-1 contro una sua ex. Stavolta approccio ok e, considerando le assenze specie davanti (poi nella ripresa out pure Canavessio, da segnalare l’ottimo Dutto), un buon risultato al "Mancini"?

"Senz’altro. La temevo perché loro hanno qualità e forza e noi eravamo in campo con uno schieramento insolito. Sono soddisfatto del risultato e di come i ragazzi l’hanno interpretata".

Andrea Scoppa