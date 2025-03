Il tecnico: "Nel primo tempo non abbiamo concretizzato, poi è difficile vincere». Mapelli: "Ora è tutto più complicato». Pisciotta mastica amaro: "Potevamo fare 3 gol. Con lo Sporting Cecina sarà l’ultima spiaggia»

"Il primo tempo poteva finire 3-0, ma se non si concretizza in questi campi è difficile vincere". Mastica amaro l’allenatore Pisciotta dopo la sconfitta dei suoi sul campo del Viareggio. La Massese ha avuto alcune grandi chance per andare in vantaggio nel primo tempo, ma non è riuscita a capitalizzarle. Poi, nella ripresa, è andata ko. "In settimana – aggiunge il tecnico bianconero – lavoriamo molto su questo, ma c’è anche un po’ di stanchezza". Va detto che la squadra apuana è alle prese con diverse defezioni che da tempo hanno costretto gli altri agli straordinari. Il derby di ieri era anche una chance importante per inserirsi nel treno dei playoff sfruttando lo scontro diretto fra Montespertoli e Castelnuovo Garfagnana (non giocato per allerta meteo, si recupererà probabilmente il 26). Con il 2-0 patito al ‘Marco Polo Sports Center’ Vignali e compagni hanno però compromesso (quasi) definitivamente la rincorsa alla top 5, rendendo la sfida del ‘Vitali’ di domenica prossima contro lo Sporting Cecina, come detto dallo stesso Pisciotta, "un’ultima spiaggia". A seguire le zebre affronteranno in trasferta il Fucecchio e in casa il Cenaia e con un filotto tutto potrebbe essere raddrizzato. Ma appare molto difficile. "Al momento – tiene a precisare l’allenatore – non siamo nelle condizioni di poter pensare a più di una partita alla volta. Adesso pensiamo a battere il Cecina, per le successive si vedrà".

"E’ una sconfitta – dice Matteo Mapelli – che complica tanto le cose, perché tre punti oggi sarebbero stati importantissimi, ma possiamo e dobbiamo ancora crederci. Mancano tre partite e possiamo farcela, ce la metteremo tutta sicuramente". "A fare la differenza oggi –continua l’analisi della gara da parte del terzino bianconero – è stata la cattiveria sotto porta, perché abbiamo avuto tre o quattro occasioni pulite per far gol. Purtroppo loro sono stati bravi nel secondo tempo a fare l’uno-due che poi ci ha reso complicato, soprattutto mentalmente, andare a rimontare. Ma comunque non abbiamo mollato fino alla fine.

Alessandro Salvetti