Il tecnico. Settesoldi: "Prossime gare decisive. Dobbiamo restare sul pezzo»

"Una vittoria meritata. La squadra è cresciuta e sta crescendo e questa è la cosa più importante. Adesso però teniamo alta la concentrazione perché le prossime sfide sono ancora più decisive per il nostro campionato". Tiene tutti sul pezzo Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la belllla vittoria (la seconda consecutiva in campionato) ottenuta contro il Cittadella Vis Modena. Un successo che consente ai bluamaranto di stare sopra al Prato in classifica. "Avevamo lasciato punti nelle precedenti gare non meritando di lasciarli. Conoscevamo il valore del Cittadella Vis Modena – spiega ancora il tecnico pratese -. Era importante fare bene la fase difensiva e lo abbiamo fatto. Abbiamo provato tanto le ripartenze e i calci piazzati in settimana e si sono visti i risultati. Come tutte le cose, anche i calci da fermo si possono allenare. Ci hanno dato tre punti oggi. Ci erano costati dei punti nelle precedenti partite. Tutta la squadra ha fatto una fase difensiva importante, Cela e Tempestini hanno fatto una partita sontuosa, ma tutti quanti si sono impegnati per portare a casa questi tre punti". E poi uno sguardo al prossimo futuro e alle sfide col Cittadella e col Progresso: "Ora è importante conservare l’entusiasmo delle due vittorie, ma non sentirsi arrivati – conclude Settesoldi - . Abbiamo due scontri diretti nel giro di pochi giorni, fra sabato prossimo e il mercoledì successivo. Sono partite che non dobbiamo sbagliare". L. M.