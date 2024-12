Il tecnico. Settesoldi: "Una grande prova. Chiudiamo bene prima delle feste»

"Una grande prestazione da parte dei miei ragazzi. Dispiace aver riportato a casa soltanto un punto, perché avrebbero meritato molto di più. Ci è mancato solo il gol, ma abbiamo fatto la partita alla pari con una formazione quotata come l’Imolese". E’ molto soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il pareggio casalingo. Un punto che fa rimanere in serie positiva i pratesi e che li mantiene al sicuro dalla retrocessione diretta. "Ora abbiamo sistemato un po’ la squadra. Ho ricambi e varie possibilità per modificare la partita in base alle caratteristiche dei giocatori. Questo è un buon punto. La squadra ha fatto una grande prestazione – insiste Settesoldi -. Di fatto è mancato solo il gol, ma abbiamo giocato alla pari contro una squadra molto forte come l’Imolese e sono veramente contento. Anzi, forse avremmo meritato qualcosa in più. Ai ragazzi avevo chiesto di provare a fare tre punti, che sono forse quelli che ci mancano e che abbiamo lasciato per strada". Lo sguardo va inevitabilmente alla prossima partita, per chiudere al meglio il 2024: "Ora abbiamo ultima partita del 2024 a Piacenza e sono convinto che con questo spirito potremo andare a fare una grande partita anche domenica prossima – conclude il tecnico della Zenith Prato -. Vorrei chiudere il girone di andata con 16-18 punti, per poi concentrarmi nella seconda parte di stagione sul fare il possibile per evitare anche i play out. Il gruppo è compatto. I ragazzi sono sul pezzo. Avanti così".