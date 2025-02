Il tecnico sul match di domani. Bilò: "La Recanatese farà una grande gara»

Ci si sforza, legittimamente, di non considerare decisiva la sfida contro il Roma City ed infatti, a 13 giornate dal termine della stagione regolare è sicuramente così. Lo stesso Lorenzo Bilò, all’immediata vigilia, conferma la tesi: "Sicuramente è una partita importante e che ha un grande peso specifico, basti dire che loro sono la prima squadra, attualmente, nella griglia dei playout. Sono tutte finali comunque da qui alla fine, da giocare al massimo delle nostre possibilità".

Gli scongiuri sono d’obbligo però, probabilmente avrà l’imbarazzo della scelta nel decidere la formazione: "Siamo al completo ed è stata una settimana molto positiva, sia dal punto di vista tecnico-tattico che sotto l’aspetto dell’intensità e dell’entusiasmo. Ho visto un bel clima e speriamo di gettare in campo lo stesso ardore visto in questi giorni. Allungare la rosa comunque in questo momento è fondamentale proprio per avere anche delle alternative di esperienza con la gara in corso".

Si è ribaltata la situazione, rispetto a quando ha assunto la guida tecnica della squadra. Adesso, con gli arrivi di Giandonato e Zini, i senior sono in gran numero: "È un discorso che ho già fatto ai ragazzi. Quando c’è una competizione sana la conseguenza è che aumenta la qualità del lavoro quotidiano con tutti i benefici che possono scaturire nei match del fine settimana. Ho comunque persone dal grande spessore umano e tutti credo che siano pronti a cogliere la loro occasione e capire le scelte che verranno fatte in base agli sviluppi delle partite. Il gruppo comunque è totalmente concentrato nel cercare di raggiungere l’obiettivo stagionale che in questo momento è la salvezza".

Dopo il mercato anche gli avversari di domani non sono facilmente inquadrabili: "È una compagine che fa della fisicità, del dinamismo, dell’aggressione senza palla le sue caratteristiche principali. Hanno acquistato due under in settimana ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso, alla nostra identità e sono sicuro che i ragazzi faranno una gran partita".

A proposito di ragazzi l’attaccante Nicola Pepa è stato convocato dal tecnico Giuliano Giannichedda per il raduno della rappresentativa di Serie D a Fiano Romano previsto per martedì e mercoledì con contestuale gara amichevole. Una grande soddisfazione per il giovane talento tanto più che dopo qualche acciacco potrà presentarsi al meglio all’appuntamento.