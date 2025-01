IL TECNICO viola DEBUTTA A FOIANO. la baldaccio ospita l’antella. Castiglionese, Zacchei sfida il passato

C’è il derby della Valdichiana tra Foiano e Castiglionese tra le partite clou di Eccellenza. Una gara senza appello per entrambe le formazioni che arrivano a questa sfida con le necessità di conquistare la vittoria. A rendere la sfida tutta aretina ancora più intrigante l’esordio sulla panchina viola di Filippo Zacchei subentrato in settimana a Roberto Fani. Il neo tecnico della Castiglionese sarà anche un ex e affronta il suo recente passato. Come detto punti pesanti in palio per obiettivi differenti. Il Foiano ha perso quattro delle ultime cinque partite ed è scivolato in penultima posizione, mentre la Castiglionese dopo essersi laureata campione d’inverno, nelle ultime settimane ha smarrito il contatto con la vetta. Una brusca frenata (un solo punto nelle ultime tre gare) che è costata la panchina a Fani.

Impegno casalingo per la Baldaccio Bruni che ospita l’Antella. La squadra di Mario Palazzi va a caccia di tre punti per tenere a distanza la zona playout.