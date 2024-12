Il Terranuova chiamato al riscatto. Arriva il Poggibonsi. Esame per Becattini

L’obiettivo è riprendere fiato per proseguire la corsa verso la salvezza. Oggi al Matteini il Terranuova riceve la visita del Poggibonsi, che domenica scorsa ha subìto una sconfitta casalinga per mano della Sangiovannese. I biancorossi cercheranno di far valere il fattore campo, visto che finora la compagine guidata da Becattini è rimasta imbattuta in casa. A dare una scossa ci proverà anche il rientrante Petrioli, rimasto fuori due giornate per squalifica. Restano out i lungodegenti Cioce, Palazzini e Stopponi. Al club di patron Vannelli servono punti per risale la zona playout, una missione possibile vista la classifica corta - 4 squadre a 14 punti - che dopo ogni domenica può uscire rivoluzionata. Dall’altro lato i leoni vorranno riscattarsi dopo il blitz della Sangio, anche se soffrono alcune assenze nella mediana. Non è la prima che i due club si incontrano. Nella stagione 2022-2023 le due compagini si affrontarono con una vittoria ciascuna. Il Poggibonsi si impose 3-0 al Matteini nella gara di andata, mentre il Terranuova vinse 3-2 al Lotti al ritorno. Altri tre i precedenti, tutti nel campionato di Eccellenza e tutti terminati in parità.

Così in campo (ore 14.30) (4-2-3-1): Ermini, Petrioli, Bega, Saitta, Senzamici, Mannella, Privitera, Sacconi, Marini, Massai, Iaiunese.

All. Becattini.

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini, Cecconi, Martucci, Belli, Bellini, Vitiello, Fremura, El Dib, Borri, Mignani, Salvadori.

All.: Balestri (Calderini squalificato).

Arbitro: Barbatelli di Macerata.

Francesco Tozzi