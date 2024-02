Il Terranuova riparte. Neri e Ortiz a pieno regime

di Francesco Tozzi

Il Traiana è chiamato a dare risposte convincenti sia in campionato che nell’impegno di Coppa. Certo, il trofeo regionale è adesso al sicuro in piazza Coralli per la prima volta nella storia del club, ma dalla dirigenza ai giocatori nessuno vuole scendere dal treno della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Mercoledì i biancorossi hanno perso per 1-0 nella gara di andata contro il Terre di Castelli, ma ancora non è detta l’ultima parola. Vale infatti la regola dei gol in trasferta. In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol, a parità di reti segnate, passerà la squadra che avrà fatto il maggior numero di gol in trasferta, mentre al persistere della parità si andrà ai calci di rigore. La vincente sarà opposta nei quarti di finale alla vincente della gara Marche-Umbria. Ci sono ancora margini, dunque, per ribaltare il risultato. Nel turno infrasettimanale Sacconi e soci non sono riusciti a capitalizzare, soccombendo all’unica occasione degna di essere chiamata come tale da parte degli avversari. Lo ha sottolineato anche mister Becattini al termine del match.

Un palo, un gol annullato per fuorigioco "ma vedendo la partita abbiamo perso su un unico tiro da trenta metri. Possiamo reclamare sul rigore dato e tolto. Almeno due o tre parate importanti il loro portiere le ha dovute fare". Meniconi, che sostituirà lo squalificato Becattini fino al 17 marzo sulla panchina del Traiana, può contare nuovamente sulle capacità di Lorenzo Neri (nella foto a destra). Il difensore è rientrato in campo proprio in occasione della gara contro il Terre di Castelli dopo un lungo stop. Tra i veterani dei biancorossi, Neri era tornato in campo a novembre del 2022 dopo un infortunio al ginocchio, poi durante il campionato di serie D un’altra ricaduta. Occhi puntati infine su Juan Ortiz (nella foto a sinistra), che dopo l’arrivo a ha finalmente lasciato il segno con una doppietta in rimonta contro la Lastrigiana. In Coppa segnò il gol dell’1-0 contro il Firenze Ovest. Chissà se avrà intenzione di replicare domani, quando i fiorentini torneranno al Matteini. Una vittoria garantirebbe il terzo posto, visto che lo Scandicci è dietro ad un punto.