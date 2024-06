Il Terranuova senza gol va in finale per la D

Il Terranuova Traiana va avanti, si ferma, invece, la corsa della W3 Maccarese che ha provato fino alla fine a cambiare le sorti di una qualificazione compromessa all’andata. I toscani hanno bloccato le fonti di gioco bianconere braccando le tre punte con ogni mezzo ed impedendo a bomber Damiani di ricevere palloni giocabili. La compagine di Becattini non ha mai rinunciato a giocare anzi è stata sempre propositiva e, specie all’inizio della gara, ha sfiorato il gol in diverse occasioni. Si comincia, all’8’, con una conclusione pericolosa dalla sinistra di Mannella e, 2’ dopo, colpo di testa di Massai, tanto per far capire a Colantoni che la domenica non sarebbe stata tranquilla. Al 20’ conclusione potente ma centrale di Di Giovanni. Risposta immediata dei toscani con una saetta che fa la barba al palo di Mannella (21’). Maccarese si getta in attacco e sfiora il gol con Ferrari che, quasi dal dischetto di rigore, dopo un rimpallo, spara alto. Al 42’ gol annullato a bomber Damiani per una presunta spinta su un avversario in area di rigore prima di colpire a rete. Nella ripresa ci prova Catese, con una conclusione dal limite di poco sul fondo. Al 14’ ancora Catese, dopo un angolo di Covarelli, calcia in precario equilibrio e la sfera finisce sul fondo. Maccarese produce il massimo sforzo con un cross di Carta (17’) su cui Damiani, di testa, colpisce debolmente. Identica situazione (cross di Covarelli e testa di Damiani), identico risultato (42’) con la sfera che finisce sul fondo. In pieno recupero destro a giro Di Di Giovanni che esce di un nulla. Disperazione Maccarese, esultanza Terranuova Traiana che ha portato a casa una qualificazione meritata.

L’avversaria per la finalissima da affrontare nel doppio confronto è una nobile decaduta del calcio abruzzese, il Giulianova, per tante stagioni in serie C. Sarà il sorteggio a stabilire chi giocherà la prima partita in casa nella doppia sfida per la promozione in D in calendario il 9 e 16 giugno.

La qualificazione degli avversari è arrivata dal dischetto: il Giulianova ha superato a Sassuolo sul campo del Terre di Castelli (che aveva vinto 1-0 il ritorno, dopo essere stato battuto con lo stesso risultato sette giorni fa in Abruzzo).

Il Giulianova allenato da Pagliaccetti ha sofferto le pene dell’inferno, pagando un brusco calo fisico già in avvio del secondo tempo ma ha saputo resistere con caparbietà ed un pizzico di fortuna, con due salvataggi sulla linea della propria porta nelle ultime battute dei tempi regolamentari: decisivo Lenoci, autore del primo miracolo a protezione della porta del Giulianova e poi match-winner realizzando il rigore che ha regalato il passaggio del turno ai suoi compagni.