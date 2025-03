Il Terranuova Traiana giocherà al Franchi sabato 15 marzo, parla il centrocampista biancorosso. Massai: "A Siena senza paura, vogliamo il bis»

"Abbiamo qualche in giorno in più per poter preparare al meglio una sfida difficile e importante". A parlare è Andrea Massai, centrocampista del Terranuova Traiana, che non disdegna affatto di avere più tempo a disposizione per concentrarsi sulla partita di sabato 15 marzo con il Siena (la partita è stata posticipata per la concomitanza della corsa ciclistica delle Strade Bianche). Domani, mentre tutte le altre squadre del girone saranno impegnate, i biancorossi riposeranno per tornare poi in campo il prossimo weekend quando il campionato sarà fermo per la Viareggio Cup. Per Massai non sarà la prima volta assoluta al Franchi: "Quando ero al San Donato Tavarnelle ci ho giocato - ha raccontato il centrocampista - allora non andò bene, resta il fatto che ci misureremo in un terreno di gioco in cui si è giocata la serie A. Sarà una grandissima emozione". Nel girone di andata il Terranuova Traiana è riuscito a superare la Robur per 2-0 grazie ad una doppietta di Iaiunese. Era il 2 novembre 2024, l’ultima vittoria dei biancorossi al Matteini dopo quella di domenica scorsa per 1-0 con il Ghiviborgo.

"All’andata è stata una gara particolare - ha aggiunto Massai - perché siamo riusciti a battere una squadra che non perdeva da diversi turni. Quando queste corazzate vengono a Terranuova e riusciamo a fare punti non può che essere per noi una forte soddisfazione. Speriamo sia di buon auspicio per sabato prossimo". Il calciatore fiorentino ha inoltre ripercorso l’ultima partita in casa, sottolineando come il club biancorosso sia tornato a vincere in casa dopo ben 4 mesi di digiuno. "È stata una vittoria fondamentale. I risultati del sabato non erano incoraggianti, poi la domenica ha preso una piega diversa. Siamo tornati dove dovevamo essere, in piena lotta salvezza. Ci sono otto partite alla fine e lo vedremo i primi di maggio". Non sarà facile, ma al momento la salvezza diretta può essere a portata di mano. "Se giocheremo i playout, spero di arrivarci nella miglior posizione possibile".

Francesco Tozzi