Ravenna Il Corticella non va sottovalutato

Non è più il Corticella di Miramari che, due anni fa, da matricola, vinse (a sorpresa) i playoff, eliminando Pistoiese e Carpi; né quello che, lo scorso anno, sempre con l’attuale tecnico del Forlì in panchina perse la finale ai supplementari contro il Ravenna. Il Corticella di quest’anno sta comunque lottando per evitare i playout e resta un avversario da non sottovalutare. Con 32 punti, l’undici bolognese occupa attualmente il 13° posto in condominio col Sasso Marconi. Tecnicamente non è in zona playout perché la sedicesima classificata, ovvero la Sammaurese, è a 8 punti (in D non si disputa lo spareggio se, al termine del campionato, il distacco della sedicesima dalla tredicesima è pari o superiore a punti 8).

Il Corticella difende dunque il punticino di margine per evitare di riattivare il meccanismo del playout, ma vanta anche 3 punti di vantaggio sulla Zenith Prato, che è al 14° posto. Ciò significa che, l’undici della cintura bolognese, deve assolutamente fare punti, senza peraltro guardare troppo al ‘nome’ degli avversari, visto che poi, fra le squadre di classifica, nelle successive giornate dovrà affrontare anche Lentigione e Pistoiese. Il rendimento esterno del Corticella è altalenante. Il Ravenna si troverà di fronte un avversario che, lontano dal ‘Biavati’, ha racimolato poco, ovvero 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi. Pochissimi sono i gol fatti (9), mentre quelli subiti sono 26, alla media di quasi 2 a partita. Complessivamente, le reti incassate sono 46, che ne fanno la seconda peggior difesa del girone D.

In tal senso, i bolognesi pagano diverse goleade, ad esempio, hanno perso 5-0 e 3-0 col Forlì; 4-0 con Tau Altopascio e Progresso; 3-0 col Prato. All’andata, decise il gol di Di Renzo, segnato in avvio di ripresa.

Nel 3-4-1-2 che ultimamente il tecnico Nesi ha alternato al 4-2-3-1, senza disdegnare tuttavia altre soluzioni, l’attaccante di riferimento è Rizzi, autore di 10 reti (di cui 2 su rigore); Manara invece è a quota 4. Nel frattempo, in questi giorni, hanno fatto la propria comparsa sugli scaffali dei supermercati Coop di Ravenna (Esp, Teodora, Faentina, Gallery, via di Roma e Mercato Coperto) le uova di Pasqua ufficiali del Ravenna Fc.

