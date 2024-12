Il test. Successo per 7-0 contro la Zeta Milano. In panchina c’era anche il cantante Pupo

Era strapiena, ieri pomeriggio, la tribuna coperta dello stadio Artemio Franchi: tantissimi appassionati, soprattutto giovani, hanno assistito all’amichevole disputata dal Siena contro la Zeta Milano, primo social team calcistico, con presidente Antonio Pellegrino, content creator noto come ZW Jackson. Un’attrazione per tanti ragazzi che non hanno, evidentemente, perso l’occasione di vedere all’opera la squadra degli ‘influencer’ (comunque protagonista nel campionato di Terza Categoria e con capitano l’ex bianconero Jeda).

Il test amichevole è finito 7-0 per la squadra di Magrini, per l’occasione in campo con la seconda maglia, che ha ruotato tutti gli uomini a disposizione e inserito in formazione anche alcuni giovani della Juniores. Un test utile, per i bianconeri, nell’ottica di avvicinamento al debutto in campionato, domenica 5 dicembre con il San Donato Tavarnelle.

La curiosità: sulla panchina della Zeta Milano era seduto anche Enzo Ghinassi, in arte Pupo (nella foto), cantante di Gelato al cioccolato, Su di Noi e Firenze Santa Maria Novella, tanto per citare alcune sue canzoni, evidentemente componente dello staff tecnico-dirigenziale della formazione lombarda.

La preparazione della Robur proseguirà ancora per qualche giorno, poi si interromperà e riprenderà regolarmente il 2 gennaio.