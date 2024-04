Il torneo al "del buffa». Memorial Baglioni, la quinta edizione. Vincono gli Allievi Under 16 del Figline

Grande successo per il Memorial "Chiara Baglioni" organizzato dalla società Figline 1965, giunto alla 5ª edizione, svoltosi nei giorni scorsi allo stadio "Del Buffa". A vincere è stata la squadra Allievi B Under 16 del Figline allenata da Mascagni che in finale ha superato 3-0 il Dicomano (rete di Mandò, doppietta di Becattini), mentre per il 3° posto il Valdorcia ha superato l’Audax Rufina per 4-0. Il Memorial ideato da Samuele Giorgi ex dirigente del Figline e da Lorenzo Bernacchioni, dello staff comunicazione della società, ha lo scopo di ricordare la giornalista figlinese Chiara Baglioni, addetto stampa del club gialloblù, scomparsa prematuramente nel 2018 all’età di 31 anni. Alla manifestazione era presenta la signora Paola Nardi mamma di Chiara.

G. Pul.