Il torneo delle facoltà universitarie. FacolCup, sfida fra studenti. E la finale sarà al Viola Park

Si è svolta ieri mattina presso il media center del Viola Park di Bagno a Ripoli la conferenza stampa di presentazione della terza FacolCup, il torneo maschile di calcio a undici tra facoltà dell’Università degli Studi di Firenze nato nel 2022 che quest’anno vedrà la finale disputarsi presso lo stadio Davide Astori del centro sportivo della Fiorentina. Alla presenza del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e dell’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, hanno preso la parola i rappresentanti del comitato direttivo del torneo Enea De Vita (presidente) e Leonardo Giusti (vicepresidente).

La manifestazione avrà inizio il prossimo 25 aprile e terminerà il 7 giugno. Tutte le partite della rassegna si svolgeranno in orario serale presso l’impianto sportivo Andrea Pazzagli di Bagno a Ripoli, ad eccezione della sola finale. Alla FacolCup prenderanno parte otto squadre (ognuna in rappresentanza di una facoltà diversa) che saranno in un primo momento divise in due gruppi da quattro e che si sfideranno tra loro, secondo un calendario di sola andata.

La più importante novità della terza edizione di questo torneo sarà l’introduzione del Var, per la prima volta in uso in un torneo non professionistico: "La FacolCup è un evento che già Joe Barone aveva sposato" ha raccontato Francesco Casini: "È bello che la Fiorentina abbia scelto di sposare questo progetto e che le facoltà dell’Università di Firenze possano sfidarsi in finale sul campo dedicato a Davide Astori".

Andrea Giannattasio