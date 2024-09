Il torneo di Tolentino. Vince l’Osimana grazie a Micucci

0

: Bucosse, Regueyra, Barilaro, Strano, Ruani, Buffalari, Pesaresi, Santino, Moscati, Capezzani, Pottetti. All. Passarini. A disposizione Zannotti, Di Biagio, Testiccioli, Mariani, Salvucci A., Salvucci M., Tortelli, Valentini, Tizi, Manna, Lovotti.

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Sasso, Borgese, Patrizi, Bellucci, Micucci, Fermani, Minnozzi, Buonaventura, Bugaro. All. Labriola. A disposizione Affinito, Mosquera, Tucci, Bambozzi, Modesti, Mercanti, Triana, Gigli, Colonnini, Rossetti, Cantarini, Pierucci, De Angelis, Borgognoni.

Rete: 12’ Micucci

L’Osimana vince al “Della Vittoria” il trofeo Zazzera, un appuntamento ormai consueto per il calcio d’agosto tolentinate, intitolato alla memoria del tifoso Omar Dionisi. A decidere la sfida è ststa la rete di Micucci realizzata in avvio di gara grazie a un errore in disimpegno del portiere locale Bucosse. I cremisi hanno reagito allo svantaggio e nel primo tempo hanno sfiorato il pareggio in un paio di occasioni, poi nella ripresa si è visto un match meno intenso, senza particolari occasioni.

La cronaca. La prima occasione è del Tolentino con Moscati, ma Cingolani si supera e devia il pallone di gran carriera. Poi al 12’ l’Osimana passa: Bucosse consegna praticamente il pallone sui piedi di Micucci che segna a porta vuota. La squadra cremisi subito dopo sfiora il pareggio con una punizione di Capezzani che colpisce il palo esterno, mentre nel finale di tempo è Patrizi a salvare sulla linea una conclusione di Pesaresi destinata finire nel sacco.