Il torneo I borghi più belli d’Italia di calcio a 5. Treia si fa valere, conquistato l’argento

L’Aurora Treia calcio a 5 vince la medaglia d’argento al torneo "I borghi più belli d’Italia". Cedendo solo in finale 7-3 a Tropea, al lago di Garda si è festeggiato un ottimo secondo posto nella competizione che ha raccolto le squadre delle più belle cittadine del Paese per promuoverne lo spirito sportivo. "Complimenti ai ragazzi che hanno rappresentato Treia con impegno e passione; siamo fieri del secondo posto – ha commentato l’assessore allo sport David Buschittari – è un grande risultato e un riconoscimento alla qualità dello sport nella nostra comunità". "La partecipazione alla Coppa Nazionale – ha concluso Sabrina Virgili, assessore al turismo – ha offerto non solo l’opportunità di competere su un palcoscenico nazionale, ma anche di rafforzare i legami tra i borghi partecipanti, valorizzando l’identità culturale e la bellezza dei nostri territori".