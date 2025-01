Il toto-formazione. Maldonado c’è, ballottaggio Pinzauti-Simeri

Il recupero di Maldonado è sicuramente la miglior notizia possibile per Alberto Villa e la Pistoiese che quest’oggi sfiderà il Ravenna al Benelli. Il centrocampista ecuadoregno giocherà nella sua abituale posizione di regista davanti alla difesa, affiancato sicuramente da Greselin e da uno tra Basanisi e Foresta. I principali dubbi di formazione in casa arancione riguardano proprio il reparto mediano, sia sugli esterni che in mezzo al campo. La scelta della mezzala influenzerà anche quella dell’esterno sulla corsia sinistra: se in fascia dovesse giocare Kharmoud, allora la maglia da titolare andrebbe a Foresta per il "gioco" delle quote, mentre se dovesse agire Maloku da quinto di sinistra, lo spazio dal primo minuto sarebbe per Basanisi.

Ballottaggio aperto anche nella casella di esterno destro, dove Diodato insidia Stickler per un posto dal primo minuto. In attacco invece Villa dovrà scegliere a chi affidare la maglia da titolare tra Simeri e Pinzauti, con Sparacello che invece è sicuro di giocare dall’inizio alla luce anche dello strepitoso stato di forma. Nessun dubbio invece in difesa, dove mancheranno ancora Accardi e Bertolo e le scelte sono quindi pressoché obbligate. Mazzei agirà sulla destra, Polvani al centro della retroguardia e Donida sul versante mancino, tutti davanti all’estremo difensore Cecchini.