Il turno di Eccellenza: "Rata, partita insidiosa"

L’allenatore Luca Manisera, fino a poco tempo fa sulla panchina del Montefano e in passato di Vigor Castelfidardo e Portorecanati, presenta la seconda giornata di ritorno.

Fano-Maceratese: "Sulla carta si pensa a una gara scontata quando l’ultima riceve la prima, ma ci sono delle insidie perché la Maceratese deve vincere e deve avere la giusta convinzione per conseguire un risultato importante".

Atletico Mariner-Portuali Dorica: "È una gara decisiva nelle zone calde della classifica, specialmente per i locali che avrebbero delle difficoltà se non dovessero vincere, mentre per gli ospiti è una grande opportunità considerando che devono recuperare una gara".

Urbino-Montefano: "L’Urbino vorrà riscattare la sconfitta dell’andata, addosso ha la spada di Damocle del ricorso del Fabriano e di fronte avrà un avversario motivato".

Montegranaro-Chiesanuova: "Una gara di difficile pronostico. Il Montegranaro è in ripresa e con gli ultimi acquisti ha aumentato la qualità e allungato la rosa, il Chiesanuova ha dimostrato di essere la più difficile da battere".

Matelica-Fabriano Cerreto: "Matelica si è rilanciato vincendo a Osimo e vorrà sfruttare il momento".

Sangiustese-Osimana: "Può incidere sulla Sangiustese la lunga sosta non avendo giocato sette giorni fa, l’Osimana arriva da una sconfitta che brucia".

Tolentino-K Sport Montecchio Gallo: "Una partita bella per valori tecnici e per il modo di giocare. Il Tolentino è lanciatissimo, dopo un inizio difficile sta viaggiando a ritmi altissimi, hanno trovato in Lovotti un bomber e hanno preso Peluso che mi ha impressionato".

Urbania-Monturano: "Urbania favorita dopo il pareggio a Macerata che le dà fiducia, il Monturano non riesce a dare ritmo al suo cammino".