Il turno. Renate ok a Trieste. Domani Alcione-Pro

Due gli anticipi, ieri, nel girone A. Il Renate torna vincere dopo sette giornate sul campo del fanalino di coda Triestina: 1-0 firmato Vassallo. In campo anche Clodiense e Vicenza: 1-2. Domani, invece, alle 15, l’Alcione ospita la Pro Patria. Gli orange potranno contare nuovamente su Giacomo Stabile (nella foto), che, impegnato con la Nazionale Under 20, è tornato a disposizione questa settimana. Per quanto riguarda i bustocchi, da sei partite senza vittorie, continuano a cercare risposte dal talento francese Jonathan Pitou, che, dopo aver concluso brillantemente la scorsa stagione, ha segnato solo una volta finora in questa. Stesso orario per Virtus Verona-Pergolettese, con i gialloblù decisi a riscattare l’immeritata sconfitta subita in casa contro l’Alcione.

Per quanto riguarda il Girone B, il Milan Futuro scenderà in campo alle 17:30 in casa contro il Sestri Levante, appaiato ai baby rossoneri con 11 punti. M.B.