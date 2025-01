Il verdetto K Sport: scacco matto ai cugini

Nel campionato di Eccellenza continua spedita la marcia della Maceratese ma la K Sport Montecchio Gallo e il Chiesanuova rimangono sulla sua scia distanti di solo 3 punti. Riguardo le pesaresi la diciottesima giornata ha portato punti solo alla K Sport.

Il derby di Montecchio tra K Sport e Urbania ha dunque premiato i padroni di casa. "Abbiamo vinto un derby importante riuscendo a superare una grande squadra – è il commento del dg della K Sport Matteo Mariani –. Siamo stati bravi nei primi dieci minuti ad approcciare meglio la gara e a trovare il vantaggio. Poi i ragazzi hanno saputo soffrire per gran parte dell’incontro subendo la foga dell’Urbania, ma siamo stati invalicabili e superlativi a non far sfondare i nostri avversari e trovare il raddoppio a ridosso del novantesimo. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto fuori dallo stadio a causa di persone che non c’entrano nulla con lo sport e che speriamo siano punite per il loro comportamento".

Il diesse Ettore Mariotti ha aggiunto: "Vittoria importante per il morale e per la classifica che ci permette di rimanere sulla scia della capolista Maceratese, è stata una gara dove l’Urbania sinceramente meritava molto di più. È stata una partita difficile, dove è venuta fuori la nostra voglia di tener duro nei momenti di difficoltà, siamo stati anche bravi e fortunati in certe circostanze e dobbiamo dire che il nostro portiere è stato molto, molto bravo così come la nostra difesa. Ma dobbiamo aggiungere anche che abbiamo dimostrato che contro una squadra forte come l’Urbania siamo stati all’altezza anche a difenderci e saper soffrire. Sicurante l’Urbania dirà la sua fino alla fine. Complimenti comunque ai nostri ragazzi e allo staff, domenica scorsa avevamo fatto una bella prestazione a Tolentino, mentre con l’Urbania abbiamo fatto una gara di sacrificio. Questo vuol dire che la squadra sta prendendo la sua identità con qualità importanti".

Dalla parte dell’Urbania il ‘patron‘ Jacopo Sansuini ha commentato: "La sconfitta é immeritata perché nonostante il risultato abbiamo fatto una delle miglior partite della stagione, siamo stati puniti da due tiri in porta, la partita l’abbiamo fatta prevalentemente noi, abbiamo avuto un sacco di occasioni ma non siamo riusciti a trovare il gol un po’ per l’imprecisione nostra e un po’ per la bravura del portiere della K Sport, il migliore in campo. Avremmo meritato molto di più, però il calcio è questo. Ci rimettiamo al lavoro e cerchiamo di ritornare alla vittoria, che ci manca da un po’ di tempo, nella prossima partita in casa".

"Fare una prestazione così positiva ed uscire senza punti, con una sconfitta per 2-0, è sicuramente dura da digerire – dice il diesse durantino Stefano Maggi –. Il Montecchio ci ha punito all’inizio e alla fine, noi abbiamo condotto la gara, creato cinque o sei occasioni nitide, ma vuoi per la bravura di Cerretani vuoi anche per colpe nostre, ma palla non è entrata".

La sconfitta dell’Urbino ad Ancona contro i Portuali è commentata dal dg dei ducali Ivan Santi: "Partita strana giocata bene nel primo tempo che abbiamo dominato. Abbiamo raccolto i frutti del lavoro a pochi minuti dall’intervallo con un bel goal di Morelli. Nella ripresa, quando eravamo in totale controllo, abbiamo preso un uno-due che ci ha letteralmente messo ko. Alla lunga le assenze pesano ma credo che questa sconfitta deve farci ulteriormente maturare a livello di mentalità, perché non si può perdere una partita dominata per almeno 75 minuti. Peccato perché poi perderemo anche altri giocatori per squalifica per cui al danno si aggiunge anche la beffa". Sconfitta (di misura) anche per l’Alma Juventus Fano nonostante l’ingaggio di qualche nuovo elemento.

