Il Versilia C5 lavora sul futuro. I talenti dell’under 19 in finale

Chiudere un campionato stravinto da imbattuta. La capolista Versilia C5 ci è riuscita, pareggiando 5-5 contro il Monsummano, salutando così la serie C1. Anche in questa ultima fatica, i ragazzi di Roggio e Paperini si sono dimostrati un collettivo perfetto andando a segno con 5 marcatori diversi: Tintori (56esima rete e capocannoniere del campionato), Gigliotti, Gennai, Bonelli e De Angeli.

Classifica: Versilia C5 76; Futsal Torrita 68; Monsummano C5 57; San Giovanni C5 53; Città di Massa 49; Sporting Tau Futsal 47; Alberino 46; Ibs Le Crete 41; La 10 Soccer 31; Verag Villaggio 30; Virtus Poggibonsi 27; Deportivo Chiesanuova 22; Five to Five 20; Firenze C5 18; Gf Rione 12.

Ma il Versilia C5 non è solo una squadra, ma un vero e proprio progetto incentrato sul Futsal. Un progetto che va a gonfie vele, riprova è anche la finale conquistata dall’Under 19. Under 19 che, in semifinale campionato, si è sbarazzata del Tau Futsal con un netto 6-3. Polloni 2, Gigliotti, Vagli, Lippi e Monacelli a referto. “Siamo orgogliosi di tutto questo - dice un felice Matteo Paperini -. Anche il progetto sui giovani sta dando degli ottimi frutti”. Cadono, invece, I Pulcini sconfitti 6-5 dal Prato. Vani i centri di Zuppardi 3, Corfini e Turi.

Sergio Iacopetti