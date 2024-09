Il Viaccia alla prova San Giuliano: "Avversario insidioso. Attenzione"

Trasferta da far tremare i polsi, nella seconda giornata del girone A di Promozione, per il Viaccia. Dopo la sconfitta di domenica scorsa con il San Marco Avenza la compagine allenata da Andrea Bellini, oggi alle 15.30, andrà a far visita a una delle grandi favorite per la vittoria del campionato, il San Giuliano. I pisani hanno allestito una formazione fortemente competitiva, piena zeppa di giocatori molto importanti per la categoria, per tentare subito il salto in Eccellenza. Una squadra che ancora non ha fatto, fondamentalmente, il suo esordio in campionato, visto che giocherà mercoledì prossimo il recupero della prima giornata rinviata per maltempo in casa del Casalguidi. Difficile, quindi, dire cosa dovranno aspettarsi i pratesi, che comunque sembrano risoluti e determinati a cercare di fare il possibile per mettere fieno in cascina verso la tranquilla salvezza: "Siamo consapevoli della forza del nostro avversario. Davanti il San Giuliano ha Di Paola e Benedetti, che per la categoria sono un vero lusso, e noi abbiamo qualche problema proprio in quel reparto con le varie assenze – commenta proprio mister Bellini –. I ragazzi si sono allenati bene in questa settimana. Servirà il massimo dell’attenzione contro un avversario mediamente molto esperto e attrezzato in ogni reparto. Il San Giuliano è una neopromossa ma con grandi ambizioni, quindi in casa vorrà ben figurare, ma a noi servono punti per la salvezza e proveremo a portarli a casa su tutti i campi". Tanti problemi di organico per il Viaccia. Assenti gli infortunati Maiolino, Oliva, Del Re e Vannini. Da verificare Ferroni che ha qualche fastidio e quindi potrebbe essere tenuto a riposo, anche se Bellini in questo modo avrebbe una notevole emergenza al centro della difesa. Mercoledì poi il Viaccia farà anche il suo debutto in Coppa Italia e quindi è probabile che durante la partita col San Giuliano mister Bellini faccia anche il dovuto turn over.

L. M.