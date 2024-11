Il Viareggio con le forbici. Via il terzo Santini sue tre

Il calciomercato è il tema principale del momento nei dilettanti, dove tanti movimenti stanno accadendo... e altri accadranno a breve. C’è parecchio fermento, specialmente intorno al Viareggio: i tanti giocatori che saranno tagliati dalle zebre fanno gola a molte società dei dintorni, fra Eccellenza e Promozione.

Intanto, dopo quelle di Benassi-Marinai-Chicchiarelli (che però il club bianconero deve ancora comunicare ufficialmente... nonostante con i tre ragazzi abbia già messo le cose in chiaro), c’è un’altra partenza dal Viareggio... e per vari motivi era annunciata. Quella del jolly offensivo classe 2005 Matteo Santini (2 gol in questa stagione per lui, secondo miglior realizzatore della squadra dietro solo a Bibaj). È stato il giocatore (figlio dell’allenatore Stefano che il club bianconero ha esonerato qualche settimana fa) a manifestare la propria intenzione di non proseguire più con le zebre. Sulle sue tracce ci sarebbero Fratres Perignano in Eccellenza, Pietrasanta, Urbino Taccola e Real Cerretese (dove ritroverebbe il fratello portiere Gianni) in Promozione. Proprio in Promozione l’ambiziosa Lunigiana Pontremolese del presidente Aprili vuole puntare forte su un nuovo numero "9". Il d.s. Lecchini è già a lavoro per tentare di prendere due attaccanti importanti: sul taccuino i nomi di Cristian Brega del Viareggio, Federico Mengali del Ponsacco e Gabriele Ceciarini del San Giuliano. E per la mediana la Pontremolese sogna Marinai (ma c’è pure il Real FQ).