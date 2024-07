Il Viareggio prende Maurelli. Primi passi Real

In Serie D tira aria di rinnovi in casa Seravezza Pozzi dove, dopo le conferme pluriennali dei vari "big" Benedetti, Bedini e Lagomarsini oltre alle riconferme dei giovani Salerno (2004) e Sforzi (2005), arrivano i prolungamenti dei contratti anche per gli altri promettenti "under" Dennis Delorie (talentuosa mezzapunta 2004) e Dario Conti (attaccante 2005): per entrambi il rinnovo è biennale, fino al 2026.

In Eccellenza invece continua il mercato in entrata del Viareggio che ha ufficializzato l’innesto del centrocampista 2005 Marco Maurelli, proveniente dalla Lucchese e cresciuto nel settore giovanile dello Spezia dove nell’ultima stagione ha militato nel campionato Primavera. "Sono viareggino e ho seguito con grande entusiasmo quello che questa società ha fatto in questi 3 anni – dice Maurelli – ho visto quanta gente si è riavvicinata attorno alla squadra... ed io che mi affaccio nel calcio dei “grandi” per la prima volta sono orgoglioso di farlo nella squadra della mia città. Sarò a disposizione dello staff e dei miei compagni per cercare di dare il mio contributo. Non vedo l’ora di iniziare".

Il Real Forte Querceta, dopo aver ingaggiato i terzini ex Pro Livorno (Solimano e Lucarelli), batte un colpo in mezzo al campo riportando al “Necchi-Balloni“ il play livornese Daniele Bartolini (già protagonista in bianconerazzurro dal 2021 al 2023). "Ho preso la decisione di tornare in Versilia perché mi sono trovato bene – svela Bartolini, reduce da un grave infortunio – sarei rimasto anche l’anno scorso se non mi avesse chiamato la squadra della mia città. Poi la rottura del ginocchio e altre situazioni mi hanno portato a riavvicinarmi al Real. Ho ricevuto chiamate dalla D ma voglio rimanere vicino casa. La mia è stata una scelta di cuore... e dettata da esigenze lavorative". Al Forte Querceta poi resta pure il difensore Antonio Tognarelli, che eredita da Pegollo la fascia da capitano: "Resto per l’ambiente oramai familiare e il senso di responsabilità. Dopo quanto accaduto l’anno scorso c’è senso e voglia di rivalsa oltre che il mio attaccamento a questa squadra". Momento di stallo invece per il mercato del Camaiore che, dopo un giugno pieno di colpi, adesso non vuole sbagliare la punta.

In Promozione il portiere Riccardo Mariani passa dal Pietrasanta alla San Marco Avenza. Intanto il Forte dei Marmi, in attesa di sapere se sarà ripescato, riparte comunque dalle riconferme del ds David Lupoli, del tecnico Luca Cagnoni e del preparatore atletico Marco Marotta.

In Terza categoria il neo-retrocesso Lido di Camaiore, dopo Daniele Simonini, in attacco prende anche Salvatore Tana.

Simone Ferro