Il vice allenatore Pappalardo. "Siamo contenti, c’era voglia di rivalsa»

C’è entusiasmo, in casa Mazzola, per i tre punti conquistati contro l’Asta Taverne. "Siamo davvero contenti per la vittoria e soprattutto per il modo in cui è arrivata – ha commentato il vice allenatore biancoceleste, Giacomo Pappalardo –. I ragazzi hanno giocato con grande entusiasmo: avevamo chiesto alla squadra, al di là della preparazione sul campo, di affrontare l’impegno con uno spirito di sacrificio collettivo, cercando quell’animo che il pareggio con la Lastrigiana, arrivato a tempo scaduto, aveva un po’ abbattuto. Nella prestazione c’è stata voglia di rivalsa". La classifica, adesso, dice 23 punti, ovvero terzo posto a -4 dalla vetta. "Io personalmente non l’ho guardata – ha affermato Pappalardo –, dico soltanto che siamo felicissimi dei tre punti ottenuti". A parlare anche il portiere Andrea Fontanelli. "Siamo stati bravi a segnare nel momento giusto, a sfruttare l’occasione. Dopo l’espulsione siamo stati invece bravi a gestire la situazione, come quando l’Asta ha segnato l’1-2 e la partita si è riaperta". "E’ stata una vittoria importante – ha chiuso Fontanelli – abbiamo allungato la striscia di risultati positivi: credo che la squadra meriti i complimenti per il percorso che sta facendo, perché non è tutto scontato. Ora avanti, partita per partita".