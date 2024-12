IL VICE MISTER LECCESE. "Battuta una nobile. I ragazzi sono stati bravi e ordinati»

Alla vigilia della partita, il vice allenatore della Fezzanese, Massimiliano Leccese aveva chiesto ai suoi ragazzi "una gara coraggiosa, ché un ulteriore risultato positivo, il terzo, sarebbe stato il giusto premio per i sacrifici che stanno facendo, oltre che per la società". Il risultato è arrivato, e pieno. "Era importante dare continuità – ha spiegato il mister verde –, domenica dopo domenica stiamo prendendo sempre più coraggio. Oggi siamo riusciti a dimostrarlo: abbiamo vinto, in Serie D, contro una nobile del calcio, che, come altri club, in questa categoria non dovrebbe neanche starci. I ragazzi sono stati bravi, ordinati su un campo difficile e una tifoseria che ha sostenuto costantemente gli avversari, di assoluto livello. Questo è il giusto premio per loro che durante la settimana lavorano tantissimo". "Ad alcuni dei nostri giocatori, all’esordio in questa categoria, nei primi minuti possono essere tremate le gambe – ha aggiunto Leccese –, ma poi la squadra ha acquisito sempre più coraggio e la consapevolezza che i mezzi ci sono e che vanno usati. Nella ripresa, con determinazione, su una ripartenza, è arrivato il gol: un po’ fortunoso nel modo in cui è stato realizzato ma frutto della voglia di costruire, di cercare qualcosa in più, senza accontentarsi del pareggio". La vittoria vuole anche essere un messaggio alle prossime avversarie? "E’ più importante per noi – ha chiuso il tecnico –, per prendere consapevolezza di quello che dobbiamo fare, su ogni campo, sia fuori che in casa anche se noi giochiamo sempre fuori casa. Forse adesso ci aspetteranno un po’ di più". A.G.