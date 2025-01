Il volto nuovo. Jenny Damgaard è il ‘rinforzo’ del Siena. Si occuperà di costruire l’area femminile

Jenny Damgaard (nella foto), ex manager del club Fc Rosengård, è il nome nuovo nell’organigramma del Siena. "La visione di gestione del club – le sue prime parole sui canali ufficiali della società –, si adatta molto bene alla mia idea di come costruire un successo a lungo termine. Non vedo l’ora di iniziare".

Come spiega la Robur "Jenny Damgaard, che prevede di trasferirsi in Italia in primavera, con la sua esperienza e il suo impegno lavorerà per costruire l’area femminile del Siena Fc preparandola per l’avvio della prossima stagione. Inoltre, lavorerà a stretto contatto con Simone Farina e con i suoi collaboratori".

"Sono appassionata di sport e uguaglianza – ha affermato Damgaard –. A Siena ho ‘occasione di essere coinvolta fin dall’inizio in un progetto che, grazie a una base di valori ben sviluppata, mira a organizzare un buon settore femminile in un Paese che sta facendo grandi passi in questa direzione".

"Siamo a metà della nostra prima stagione e stiamo iniziando ad avere una buona immagine del club e della squadra – hanno aggiunto Jonas Bodin, Fredrik Dahlin e Patrick Englund –. I nostri investitori e il duro lavoro del management in loco stanno gettando una buona base per far avanzare posizioni al Siena nel 2025. Accogliere un rinforzo come quello di Jenny è davvero meraviglioso. È incredibilmente divertente poter costruire un club con 120 anni di storia".