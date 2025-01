Ilari e l’ambizione del salto di categoria: "Ravenna, torniamo tra i professionisti"

"Mi hanno convinto le ambizioni di questa proprietà. E anche la volontà di mister Marchionni, che mi ha voluto fortemente qui a Ravenna". Da ieri pomeriggio, Carlo Ilari è un giocatore del Ravenna e, subito, si è messo a disposizione dello staff tecnico, aggregandosi per la seduta a Glorie. La formula del trasferimento è quella del prestito dal Lecco, club di serie C con cui ha giocato fino alla sosta, ma si tratta solo di una soluzione ‘intermedia’ per avere il giocatore immediatamente disponibile a partire dal match casalingo di domenica con la Sammaurese. Se infatti il trasferimento fosse stato effettuato a titolo definitivo, Ilari – scendendo dalla C ai dilettanti – avrebbe potuto giocare solo 30 giorni dopo l’ultima gara disputata con la vecchia squadra, dunque il 26 gennaio (Ravenna-Pistoiese). Dal punto di vista burocratico, il trasferimento verrà perfezionato a fine stagione. Di certo, il club del presidente Cipriani ha individuato in Ilari un punto fermo anche in prospettiva, dal momento che – secondo i rumors – l’accordo sarebbe biennale, a partire dalla stagione 2025-26. Il neo acquisto giallorosso si è subito calato nella nuova realtà: "È una sfida che affronto con grande piacere ed entusiasmo. Sono consapevole che si tratta di una tappa cruciale per la mia carriera. L’obiettivo è quello di tornare subito fra i professionisti e di dare il mio contributo alla causa. Spero tanto di poter essere utile al raggiungimento del traguardo. Sapevo del progetto che c’era qui a Ravenna. Spero si possa fare tutto per il meglio. Sono davvero contento di essere qui perché, a prescindere da tutto, ci sono prospettive davvero importanti che, immediatamente, mi hanno entusiasmato. Sono felicissimo della scelta che ho fatto".

Ilari, che ha 33 anni e gioca mezzala destra, vanta un curriculum di assoluto spessore, fatto di 420 ‘gettoni’ (e 55 reti) fra i professionisti e di 13 campionati consecutivi di serie C con le maglie di Teramo, Catanzaro, Sambenedettese, Cesena, Lumezzane e Lecco. Proprio col Lecco dell’ex giallorosso Foschi, due stagioni or sono, Ilari ha conquistato la promozione in serie B, salvo poi essere ceduto in prestito al Lumezzane, sempre in C. "Conservo un bel ricordo del Benelli – ha commentato il centrocampista ascolano – frequentato da avversario con le maglie di Teramo e Sambenedettese. L’impianto è molto bello e si vive il calore del tifo. Ci sono tutti i presupposti perché si possa fare davvero bene. Non vedo l’ora di tornarci, stavolta per giocarci con la maglia della squadra di casa. Fra i nuovi compagni di squadra conosco Venturini per averci giocato insieme a Santarcangelo. In generale però, la squadra è molto forte, ha giocatori di livello. In particolare ho visto il Ravenna impegnato nell’ultima partita, vinta a Prato".